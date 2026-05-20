बरेली हिंसा; मौलाना तौकीर रजा समेत 94 आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी, चार्जशीट दाखिल
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि सभी महत्वपूर्ण मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 4:20 PM IST|
Updated : May 20, 2026 at 4:47 PM IST
बरेली : सितंबर माह में बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत 94 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. अब इस मामले में अदालत में प्रभावी पैरवी के लिए पुलिस की मॉनिटरिंग सेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि सभी महत्वपूर्ण मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. अब अदालत में मुकदमों की लगातार मॉनिटरिंग कर आरोपियों के खिलाफ मजबूत पैरवी की जाएगी, ताकि दोषियों को सख्त सजा मिल सके. साथ ही साक्ष्य भी समय से अदालत के पास पहुंच जाएं.
यह था मामला : 26 सितंबर 2025 को बरेली में भारी तनाव का माहौल बन गया था. आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद कई इलाकों में हंगामा, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमला हुआ. इस दौरान उपद्रवियों द्वारा फायरिंग की घटनाएं भी सामने आई थीं. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा था.
जांच में पुलिस को पता चला कि बवाल के दौरान बाहरी क्षेत्रों से असलहे भी मंगाए गए थे. फायरिंग में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे. श्यामगंज समेत कई संवेदनशील इलाकों में स्थिति काफी बिगड़ गई थी, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला था. घटना के बाद शहर के अलग-अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज किए गए थे. पुलिस ने जांच के दौरान 94 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा इन दिनों फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है.