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बरेली उपद्रव मामला: जांच में सामने आए दो नाम, रफीक बेग और मुख्तियार अहमद गिरफ्तार

बरेली उपद्रव मामले में पुलिस ने फरीदापुर चौधरी के दो वांछित आरोपियों रफीक बेग और मुख्तियार अहमद को गिरफ्तार किया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 9:55 PM IST

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बरेली: बरेली में हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई तेज कर दी है. इस कड़ी में थाना कैंट पुलिस ने जांच के दौरान सामने आए दो वांछित आरोपियों रफीक बेग और मुख्तियार अहमद को गिरफ्तार किया है. सीओ आशुतोष शिवम ने बताया कि दोनों आरोपी इज्जतनगर के फरीदापुर चौधरी के रहने वाले हैं.

पुलिस ने मंगलवार सुबह करीब 8:35 बजे मुखबिर की सूचना पर फरीदापुर चौधरी के पास खाली मैदान से दोनों को पकड़ा है.

जानकारी देते सीओ आशुतोष शिवम. (Video Credit: ETV Bharat)

कोर्ट ने भेजा न्यायिक अभिरक्षा में: गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. सीओ आशुतोष शिवम के मुताबिक घटना को लेकर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली की शिकायत पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मुकदमे में बीएनएस और अन्य धाराओं के तहत करीब 25 नामजद और कई अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अज्ञात आरोपियों के संबंध में लगातार जांच की गई.

66 लोगों के खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट: जांच के दौरान अब तक 66 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं. पुलिस के अनुसार इन सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि अन्य अज्ञात आरोपियों की तलाश अभी जारी है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान 19 सितंबर को फरीदापुर चौधरी में हुई एक बैठक की जानकारी सामने आई. पुलिस का दावा है कि इस बैठक में घटना को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी.

बैठक में शामिल थे 100 लोग: दोनों आरोपी भी करीब 100 अन्य लोगों के साथ इस बैठक में मौजूद थे. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने भीड़ के साथ घटनास्थल की ओर जाने और वहां हुए उपद्रव में शामिल होने की बात स्वीकार की है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को घटना से संबंधित वीडियो फुटेज दिखाकर पूछताछ की. वीडियो के आधार पर दोनों ने कुछ अन्य लोगों की पहचान भी की है.

वीडियो फुटेज से अन्य संदिग्धों की पहचान: जांच में मिली जानकारी के आधार पर अन्य संदिग्धों के नामों का सत्यापन किया जा रहा है. सीओ आशुतोष शिवम के मुताबिक जांच में जिन अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले से जुड़े अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल दोनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है.

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