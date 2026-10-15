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बरेली बवाल मामला: मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरोपी मोमीन बेग को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हुआ बड़ा खुलासा

हिंसा से पहले फरीदापुर में हुई सीक्रेट मीटिंग और हथियारों के इंतजाम को लेकर हुआ पर्दाफाश ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान इज्जतनगर थाना क्षेत्र के फरीदापुर चौधरी निवासी मोमीन बेग उर्फ मोबीन के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, कैंट पुलिस ने बुधवार को उसे उसके घर से गिरफ्तार किया.

इस मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत कई लोगों के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है.

क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम. (Video Credit: ETV Bharat) हिंसा के बाद से फरार चल रहा था आरोपी: क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम ने बताया कि मोमीन बेग बवाल के बाद से वांछित चल रहा था. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हिंसा से पहले हुई बैठक और 26 सितंबर को इस्लामिया मैदान में लोगों को जुटाने की तैयारी से जुड़ी कई बातें बताई हैं. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने 19 सितंबर 2025 को हुई एक बैठक का भी जिक्र किया. अब पुलिस मामले में उसकी भूमिका की जांच कर रही है. 19 सितंबर को हुई थी बैठक: पूछताछ में मोमीन बेग ने बताया कि 19 सितंबर 2025 को मौलाना तौकीर रजा फरीदापुर पहुंचे थे. इस दौरान सभासद नासिर खान के घर पर बैठक हुई थी. लोगों की संख्या बढ़ने के कारण बाद में बैठक के लिए बेग बैंक्वेट हॉल में व्यवस्था की गई. पुलिस के मुताबिक, इस बैठक में 26 सितंबर को होने वाले जमावड़े को लेकर चर्चा हुई थी.