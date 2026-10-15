बरेली बवाल मामला: मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरोपी मोमीन बेग को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हुआ बड़ा खुलासा
बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरोपी मोमीन बेग को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 8:52 PM IST
बरेली: बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान इज्जतनगर थाना क्षेत्र के फरीदापुर चौधरी निवासी मोमीन बेग उर्फ मोबीन के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, कैंट पुलिस ने बुधवार को उसे उसके घर से गिरफ्तार किया.
इस मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत कई लोगों के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है.
हिंसा के बाद से फरार चल रहा था आरोपी: क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम ने बताया कि मोमीन बेग बवाल के बाद से वांछित चल रहा था. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हिंसा से पहले हुई बैठक और 26 सितंबर को इस्लामिया मैदान में लोगों को जुटाने की तैयारी से जुड़ी कई बातें बताई हैं. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने 19 सितंबर 2025 को हुई एक बैठक का भी जिक्र किया. अब पुलिस मामले में उसकी भूमिका की जांच कर रही है.
19 सितंबर को हुई थी बैठक: पूछताछ में मोमीन बेग ने बताया कि 19 सितंबर 2025 को मौलाना तौकीर रजा फरीदापुर पहुंचे थे. इस दौरान सभासद नासिर खान के घर पर बैठक हुई थी. लोगों की संख्या बढ़ने के कारण बाद में बैठक के लिए बेग बैंक्वेट हॉल में व्यवस्था की गई. पुलिस के मुताबिक, इस बैठक में 26 सितंबर को होने वाले जमावड़े को लेकर चर्चा हुई थी.
इस्लामिया मैदान में लोगों को जुटाने की तैयारी: पुलिस की पूछताछ के अनुसार, आरोपी ने बताया कि बैठक में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद अधिक से अधिक लोगों को इस्लामिया मैदान में जुटाने की बात कही गई थी. उसने यह भी दावा किया कि पुलिस के रोकने के बावजूद पीछे नहीं हटने की बात मौलाना तौकीर रजा ने कही थी. पूछताछ में हथियारों के इंतजाम को लेकर चर्चा होने की बात भी सामने आई है. आरोपी ने मौलाना तौकीर रजा पर हथियारों का प्रबंध करने की बात कहने का आरोप लगाया है.
बवाल के दौरान मोबाइल घर पर छोड़ने का दावा: मोमीन बेग ने पुलिस को बताया कि 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद वह अपना मोबाइल फोन घर पर छोड़कर अन्य लोगों के साथ इस्लामिया मैदान की ओर गया था. उसके मुताबिक, वहां भारी पुलिस बल तैनात था. हालात बिगड़ने पर वह कचहरी की तरफ भाग निकला. पुलिस अब उसके बयान और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है.
मौलाना तौकीर रजा समेत 29 लोगों पर मुकदमा: 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के मामले में बारादरी थाने में मौलाना तौकीर रजा समेत 29 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इसी मामले में पुलिस मोमीन बेग की तलाश कर रही थी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में भी एक अन्य मुकदमा दर्ज है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसकी भूमिका की जांच कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
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