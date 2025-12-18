हाईकोर्ट ने कहा- देश की संप्रभुता के लिए चुनौती है सर तन से जुदा का नारा, बरेली दंगे के आरोपी की जमानत खारिज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 9:18 PM IST
प्रयागराज: बरेली हिंसा के आरोपी की जमानत पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भीड़ द्वारा "गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा" का नारा लगाना कानून के अधिकार और भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए सीधी चुनौती है.
नारा इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ: न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल बरेली हिंसा के आरोपी रिहान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे नारे लोगों को "सशस्त्र विद्रोह" के लिए उकसाते हैं और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 के तहत दंडनीय हैं. कोर्ट ने कहा कि यह इस्लाम के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है.
26 सितंबर को बरेली में हुई थी हिंसा: कोर्ट ने कहा कि इस नारे का कुरान या मुसलमानों के किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ में कोई जिक्र नहीं है. इसके बावजूद, कई मुसलमान इसके सही अर्थ और प्रभाव को जाने बिना इस नारे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं. अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि यह घटना 26 सितंबर को हुई, जब इत्तेफाक मिन्नत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा और नेता नदीम खान ने कथित तौर पर भीड़ को इस्लामिया इंटर कॉलेज में इकट्ठा होने के लिए उकसाया.
सरकार के खिलाफ नारे लगाए गये थे: वो मुस्लिम युवाओं के खिलाफ अत्याचारों और झूठे मामलों के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते थे. धारा 163 लागू होने के बावजूद, जो पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगाता है, कथित तौर पर 500 से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए, जिसमें सिर कलम करने की मांग वाला एक नारा भी शामिल है.
पुलिस की लाठियां छीन लीं, वर्दी फाड़ी: पुलिस ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो भीड़ हिंसक हो गई. उन्होंने कथित तौर पर पुलिस की लाठियां छीन लीं, वर्दी फाड़ दी और पेट्रोल बम फेंकने, फायरिंग और पत्थरबाजी का सहारा लिया. आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि हालांकि भारत का संविधान अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है.
नारा संवैधानिक मकसद के खिलाफ है: हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के तहत बनाए गए कानून का सम्मान करने के बजाय कानून को चुनौती देने की कोशिश करता है या सज़ा देने के बहाने लोगों को अपराध करने के लिए उकसाता है, तो उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि सिर कलम करने की बात कहने वाला यह नारा लगाना न सिर्फ संवैधानिक मकसद के खिलाफ है, बल्कि भारतीय कानूनी सिस्टम की कानूनी अथॉरिटी के लिए भी एक चुनौती है.
पाकिस्तान से हुई थी नारे की शुरुआत: आदेश में कोर्ट ने कहा कि इस नारे की शुरुआत इस्लामिक धर्मग्रंथों से नहीं, बल्कि पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल से हुई. कोर्ट ने कहा कि यह नारा कुरान या मुसलमानों के दूसरे धार्मिक ग्रंथों में कहीं नहीं मिलता. आदेश में बताया गया कि पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून कैसे विकसित हुए. 1927 में अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए कानून से लेकर जनरल ज़िया-उल-हक द्वारा 1982 में किए गए संशोधनों और 1986 में किए गए बाद के बदलावों तक.
लोगों को डराने के लिए नारे का इस्तेमाल: कोर्ट ने कहा कि मुल्ला खादिम हुसैन रिज़वी ने सबसे पहले पाकिस्तान में 2011 में आसिया बीबी को दोषी ठहराए जाने और पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर द्वारा उन्हें दिए गए समर्थन के बाद इस नारे का इस्तेमाल किया था. कोर्ट ने कहा, इसके बाद यह नारा भारत समेत दूसरे देशों में भी फैल गया और कुछ मुसलमानों ने दूसरे धर्मों के लोगों को डराने और राज्य की अथॉरिटी को चुनौती देने के लिए इसका बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया.
