हाईकोर्ट ने कहा- देश की संप्रभुता के लिए चुनौती है सर तन से जुदा का नारा, बरेली दंगे के आरोपी की जमानत खारिज

प्रयागराज: बरेली हिंसा के आरोपी की जमानत पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भीड़ द्वारा "गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा" का नारा लगाना कानून के अधिकार और भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए सीधी चुनौती है.

नारा इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ: न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल बरेली हिंसा के आरोपी रिहान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे नारे लोगों को "सशस्त्र विद्रोह" के लिए उकसाते हैं और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 के तहत दंडनीय हैं. कोर्ट ने कहा कि यह इस्लाम के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है.

26 सितंबर को बरेली में हुई थी हिंसा: कोर्ट ने कहा कि इस नारे का कुरान या मुसलमानों के किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ में कोई जिक्र नहीं है. इसके बावजूद, कई मुसलमान इसके सही अर्थ और प्रभाव को जाने बिना इस नारे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं. अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि यह घटना 26 सितंबर को हुई, जब इत्तेफाक मिन्नत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा और नेता नदीम खान ने कथित तौर पर भीड़ को इस्लामिया इंटर कॉलेज में इकट्ठा होने के लिए उकसाया.

सरकार के खिलाफ नारे लगाए गये थे: वो मुस्लिम युवाओं के खिलाफ अत्याचारों और झूठे मामलों के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते थे. धारा 163 लागू होने के बावजूद, जो पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगाता है, कथित तौर पर 500 से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए, जिसमें सिर कलम करने की मांग वाला एक नारा भी शामिल है.

पुलिस की लाठियां छीन लीं, वर्दी फाड़ी: पुलिस ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो भीड़ हिंसक हो गई. उन्होंने कथित तौर पर पुलिस की लाठियां छीन लीं, वर्दी फाड़ दी और पेट्रोल बम फेंकने, फायरिंग और पत्थरबाजी का सहारा लिया. आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि हालांकि भारत का संविधान अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है.