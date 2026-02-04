ETV Bharat / state

बरेली हिंसा के आरोपी नाजिम रजा खान की ज़मानत मंजूर, हाईकोर्ट ने कहा- ठोस साक्ष्य नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा के आरोपी नजीम रज़ा खान की जमानत मंजूर कर ली है. न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने यह आदेश बुधवार को दिया.

February 4, 2026

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा के आरोपी नजीम रज़ा खान की जमानत बुधवार को मंजूर कर ली. न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने मामले के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए यह आदेश दिया. आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 121, 125 समेत अन्य गंभीर धाराओं और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज था.

नाजिम रजा खान का नाम FIR में नहीं था: एफआईआर के अनुसार, घटना में 28 नामजद और 200 से अधिक अज्ञात लोगों की संलिप्तता बताई गई थी. बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि नाजिम रजा खान का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं था और जांच के दौरान सामने आया. साथ ही उसे केवल सामान्य और अस्पष्ट भूमिका दी गई है. मामले में घायल दो व्यक्तियों की चोटें भी साधारण प्रकृति की पाई गईं.

आरोपी के खिलाफ फिलहाल ठोस साक्ष्य नहीं: यह भी कहा गया कि सह-आरोपी मुस्तकीम उर्फ मोहम्मद मुस्तकीम को पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए समानता के आधार पर याची को भी राहत मिलनी चाहिए. आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 29 सितंबर 2025 से जेल में बंद था. कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ फिलहाल ठोस साक्ष्य नहीं हैं. मुकदमे के जल्द खत्म होने की संभावना भी कम है. साथ ही राज्य पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि रिहाई पर वह गवाहों को प्रभावित करेगा.

बेटी पर तेजाब फेंककर हत्या के आरोपी पिता को हाईकोर्ट से राहत, साक्ष्यों के अभाव में बरी
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी ही बेटी पर तेजाब फेंककर उसकी हत्या करने के आरोपी रईस अहमद उर्फ रईसू को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट ने बिजनौर की ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को रद्द करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ ठोस प्रमाण पेश करने में विफल रहा है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने पाया कि मामले का मुख्य आधार मृत्यु पूर्व कथन कानूनी आधार पर सत्य साबित नहीं हुआ.

पीड़िता बोलने की स्थिति में नहीं थी: नायब तहसीलदार ने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि पीड़िता बोलने की स्थिति में नहीं थी और उसका बयान एक अज्ञात महिला रिश्तेदार की मदद से दर्ज किया गया. उस महिला का नाम या विवरण रिकॉर्ड में नहीं था, जिससे बयान की सत्यता संदिग्ध हो गई. इसके अलावा, शिकायतकर्ता, मां समेत प्रमुख गवाह ट्रायल के दौरान अपने बयानों से मुकर गए.

आरोपी को महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी नहीं दी: अदालत ने यह भी कहा कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी को महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी नहीं दी गई, जो प्रक्रिया का उल्लंघन है. अभियोजन के अनुसार, 2016 में नजीबाबाद में घटना हुई थी और पीड़िता की बाद में एम्स में मौत हो गई थी. कोर्ट ने कहा कि संदेह के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती.

खलीलाबाद की शिक्षण संस्था पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संतकबीर नगर के खलीलाबाद स्थित ‘कुलियतुल बनातिर रज़विया एजुकेशनल सोसाइटी’ के खिलाफ प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.

प्रबंधन समिति की याचिका पर आदेश: यह आदेश सोसाइटी की प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया. मामला प्लॉट संख्या 154 से जुड़ा है, जिसका क्षेत्रफल करीब 640 वर्ग मीटर है. विहित प्राधिकारी ने 13 जनवरी 2026 को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था, जिसे संस्था ने चुनौती दी.

नए निर्माण पर रोक लगायी गई: याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता वी.के. सिंह ने कोर्ट को बताया कि आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश (भवन परिचालन विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15(2) के तहत अपील और स्थगन आवेदन पहले ही दाखिल है, जो लंबित है. साथ ही, इसी भूमि को लेकर यूपी राजस्व संहिता, 2006 के तहत भी कार्यवाही चल रही है. कोर्ट ने अपीलीय प्राधिकारी को चार सप्ताह में स्थगन आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया और तब तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा. संस्था को किसी नए निर्माण से भी रोका गया है.

संपादक की पसंद

