बरेली हिंसा के आरोपी नाजिम रजा खान की ज़मानत मंजूर, हाईकोर्ट ने कहा- ठोस साक्ष्य नहीं

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा के आरोपी नजीम रज़ा खान की जमानत बुधवार को मंजूर कर ली. न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने मामले के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए यह आदेश दिया. आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 121, 125 समेत अन्य गंभीर धाराओं और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज था.

नाजिम रजा खान का नाम FIR में नहीं था: एफआईआर के अनुसार, घटना में 28 नामजद और 200 से अधिक अज्ञात लोगों की संलिप्तता बताई गई थी. बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि नाजिम रजा खान का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं था और जांच के दौरान सामने आया. साथ ही उसे केवल सामान्य और अस्पष्ट भूमिका दी गई है. मामले में घायल दो व्यक्तियों की चोटें भी साधारण प्रकृति की पाई गईं.

आरोपी के खिलाफ फिलहाल ठोस साक्ष्य नहीं: यह भी कहा गया कि सह-आरोपी मुस्तकीम उर्फ मोहम्मद मुस्तकीम को पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए समानता के आधार पर याची को भी राहत मिलनी चाहिए. आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 29 सितंबर 2025 से जेल में बंद था. कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ फिलहाल ठोस साक्ष्य नहीं हैं. मुकदमे के जल्द खत्म होने की संभावना भी कम है. साथ ही राज्य पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि रिहाई पर वह गवाहों को प्रभावित करेगा.

बेटी पर तेजाब फेंककर हत्या के आरोपी पिता को हाईकोर्ट से राहत, साक्ष्यों के अभाव में बरी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी ही बेटी पर तेजाब फेंककर उसकी हत्या करने के आरोपी रईस अहमद उर्फ रईसू को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट ने बिजनौर की ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को रद्द करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ ठोस प्रमाण पेश करने में विफल रहा है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने पाया कि मामले का मुख्य आधार मृत्यु पूर्व कथन कानूनी आधार पर सत्य साबित नहीं हुआ.

पीड़िता बोलने की स्थिति में नहीं थी: नायब तहसीलदार ने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि पीड़िता बोलने की स्थिति में नहीं थी और उसका बयान एक अज्ञात महिला रिश्तेदार की मदद से दर्ज किया गया. उस महिला का नाम या विवरण रिकॉर्ड में नहीं था, जिससे बयान की सत्यता संदिग्ध हो गई. इसके अलावा, शिकायतकर्ता, मां समेत प्रमुख गवाह ट्रायल के दौरान अपने बयानों से मुकर गए.