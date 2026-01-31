ETV Bharat / state

बरेली हिंसा का मुख्य आरोपी गिफ्तार, जानिए क्यों चलाई थी पुलिस पर गोली, किसने रची थी साजिश

बरेली: बारादरी पुलिस ने शनिवार को पीलीभीत बाईपास से 26 सितंबर 2025 को इस्लामिया ग्राउंड में हुए मामले के मुख्य आरोपी और हिस्ट्रीशीटर सुभान उर्फ चूरन को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

धर्म पर भड़काने का आरोप: बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडे के अनुसार, पूछताछ में आरोपी सुभान ने बताया कि 25 सितंबर को पार्षद अनीस सकलैनी और मौलाना तौकीर के अन्य साथियों ने उसे बरेली बुलाया था. सभी ने धर्म का हवाला देकर कहा कि उसे “सच्चे मुसलमान होने का फर्ज” निभाना होगा.

प्रदर्शन कराने की थी योजना: आरोपी ने बताया कि उसे निर्देश दिया गया कि 26 सितंबर को इस्लामिया ग्राउंड में पुलिस को प्रवेश करने नहीं देना है. इसके लिए छोटे-छोटे लड़कों के समूह तैयार कर विरोध प्रदर्शन कराने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी.

आरोपी पुलिस पर चलाई थी गोली: आरोपी ने बताया कि उसे फायरिंग करने के भी आदेश दिया गया था. कहा गया था कि अगर पुलिस रोकने की कोशिश करे तो फायरिंग करना है. आरोपी ने स्वीकार किया कि उसे तमंचा भी उपलब्ध कराया गया था, जिससे उसने बवाल के दौरान पुलिस पर गोली भी चलाई थी.