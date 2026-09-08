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बरेली: किच्छा नदी के तेज कटान में बही 3.97 करोड़ की निर्माणाधीन पानी की टंकी, जांच शुरू

बैरमनगर में जल जीवन मिशन को झटका: किच्छा नदी के तेज बहाव में समाई पानी की टंकी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

टंकी का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ था और मौके पर केवल कॉलम खड़े किए गए थे. नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ क्षेत्र में कटान तेज हो गया था.

बरेली: बारिश के बाद किच्छा नदी का बढ़ा जलस्तर और तेज कटान शेरगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत बैरमनगर में जल जीवन मिशन के काम पर भारी पड़ गया. करीब 3.97 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन ओवरहेड पानी की टंकी कटान की चपेट में आकर नदी में समा गई.

जरूरी सामान को समय रहते निकाला गया सुरक्षित: सबसे पहले टंकी की सुरक्षा के लिए बनाई गई चारदीवारी इसकी चपेट में आकर नदी में समा गई. इसके बाद अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर टंकी परिसर में रखा सोलर पैनल, डीजी, स्काडा, जनरेटर और अन्य जरूरी सामान सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था. हालांकि, लगातार बढ़ते कटान के चलते निर्माणाधीन टंकी को बचाया नहीं जा सका. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें निर्माणाधीन टंकी नदी के कटान के कारण क्षतिग्रस्त होकर नदी में समाती दिखाई दे रही है.

डीएम ने दिए तीन सदस्यीय जांच टीम के आदेश: मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर एसडीएम ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की है. टीम मौके का निरीक्षण कर टंकी के नदी में गिरने के कारणों की जांच करेगी. जांच में यह भी देखा जाएगा कि टंकी तेज प्राकृतिक कटान के कारण गिरी या निर्माण कार्य में किसी तरह की तकनीकी कमी, मानकों की अनदेखी अथवा लापरवाही रही.

ग्रामीणों के लिए हर घर जल योजना को झटका: डीएम ने स्पष्ट किया है कि जांच में यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.अब जांच रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हैं. टंकी के नदी में समाने से बैरमनगर के ग्रामीणों को घर-घर नल से पानी पहुंचाने की योजना को बड़ा झटका लगा है.

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