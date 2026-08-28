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बरेली में हिमगिरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से दो वेंडरों की मौत, रक्षाबंधन पर घर आने का किया था वादा

बरेली : हिमगिरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से पैंट्री कार में काम करने वाले दो वेंडरों की दुखद मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही दोनों युवकों के परिवारों में कोहराम मच गया. त्योहार से ठीक पहले हुई इस घटना ने परिवारों की खुशियों को मातम में बदल दिया. मृतकों की पहचान विमलेश कुमार त्रिवेदी (23), पुत्र सलील कुमार त्रिवेदी और दीपक चौहान, पुत्र सुमेर सिंह, निवासी इटावा के रूप में हुई है. दोनों युवक पिछले करीब तीन वर्षों से ओम साई कंपनी के माध्यम से ट्रेनों की पैंट्री कार में वेंडर का काम कर रहे थे.





बताया गया कि फतेहगंज पश्चिमी में भिटौरा फाटक के पास हिमगिरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से पैंट्री कार में काम करने वाले दो वेंडर की दुखद मौत हो गई. जानकारी मिलते ही फतेहगंज पश्चिमी थाने के उपनिरीक्षक प्रदीप सैनी, हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह और कांस्टेबल प्रभास कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. बरेली जंक्शन से जीआरपी की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची. शवों की शिनाख्त के बाद उनके परिजनों को जानकारी दी गई.

इंस्पेक्टर फतेहगंज पश्चिमी प्रवीन कुमार ने बताया कि दोनों युवकों (विमलेश कुमार त्रिवेदी व दीपक चौहान) की मौत हिमगिरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से हुई थी. दोनों युवक पैंट्री कार में काम करते थे.



बताया जा रहा कि दीपक चौहान की करीब एक साल पहले ही शादी हुई थी. उसका छह माह का मासूम बच्चा है. परिजनों के मुताबिक दीपक ने रक्षाबंधन पर घर आने का वादा किया था. रक्षाबंधन से पहले ही उसकी मौत की खबर ने सभी को तोड़कर रख दिया है. दोनों घरों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.