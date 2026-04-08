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अलीगढ़ अग्निकांड में झुलसे बरेली के दोनों सगे भाइयों की मौत, मच्छर अगरबत्ती से भड़की थी आग

अलीगढ़ सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के फिरदौस नगर में चाय की दुकान चलाते थे और वहीं किराए के कमरे में रहते थे.

बरेली के शहजाद और जिरार.
बरेली के शहजाद और जिरार. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 10:22 AM IST

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बरेली : अलीगढ़ सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के फिरदौस नगर के एक मकान में हुए भीषण अग्निकांड में झुलसे बरेली के दोनों युवकों की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत्यु हो गई. दोनों युवक सगे भाई थे और फिरदौसनगर में किराए के मकान में रहते थे. सोने के दौरान मच्छर अगरबत्ती से आग लगने के बाद गैस सिलिंडर भड़कने की वजह बड़ी दुर्घटना हुई थी. दोनों के शव उनके पैतृक गांव बरेली पहुंचने के घर में कोहराम मचा हुआ है.




बरेली देवरनियां क्षेत्र के गांव गिरधरपुर निवासी शहजाद और जिरार कामकाज के सिलसिले में अलीगढ़ गए थे. दोनों ने फिरदौस नगर के एक तीन मंजिला मकान में ऊपरी मंजिल पर कमरा किराए पर लिया था. फिरदौस नगर में दोनों चाय की दुकान चलाकर जीवन यापन करते थे.

बताया जा रहा कि 31 मार्च की देर रात दोनों कमरे में सो रहे थे. इसी दौरान मच्छरों से बचाव के लिए जलाई गई अगरबत्ती से बिस्तर में आग लग गई थी. कुछ ही पलों में आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया था. नींद में होने के कारण दोनों संभल नहीं सके और आग कमरे में रखे घरेलू गैस सिलिंडर तक पहुंच गई. जिससे गैस सिलिंडर में विस्फोट हो गया. धमाकों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी. मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को दिल्ली रेफर कर दिया गया. जहां उपचार के दौरान मौत हो गई.

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