दर्दनाक ; बरेली में धान की बोरियों के नीचे दबकर 2 मजदूरों की मौत, राइस मिल मालिक पर लापरवाही का आरोप
बहेड़ी क्षेत्र के देवरनिया स्थित राइस मिल में धान की बोरियां हटाने के दौरान दुखद हादसा हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 7:43 AM IST
बरेली : बहेड़ी क्षेत्र स्थित राइस मिल में काम के दौरान दो मजदूरों के साथ जानलेवा हादसा हो गया. धान की बोरियां निकालते समय दो मजदूर बोरियों के ढेर के नीचे दब गए. जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई. किसी तरह साथी मजदूरों ने दोनों को निजी अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना से आहत परिजनों ने राइस मिल मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है.
देवरनिया कोतवाली प्रभारी अशुतोष द्विवेदी ने बताया कि खिरनी गांव निवासी सर्वेश पुत्र बाबूराम और पड़ोसी गांव निवासी विनोद कुमार पुत्र मखन लाल बहेड़ी क्षेत्र के देवरनिया स्थित मुस्कान राइस मिल में मजदूरी करते थे. रविवार को दोनों मजदूर मिल परिसर में धान की बोरियां हटा रहे. इसी दौरान बोरियों का ढेर ढह गया और दोनों मजदूर नीचे दब गए. चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद मजदूरों ने किसी तरह उन्हें बाहर निकाला और आननफानन निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.
कोतवाली प्रभारी अशुतोष द्विवेदी कहना है कि इस मामले में सर्वेश के भाई पप्पू पुत्र बाबूराम की तहरीर पर राइस मिल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. सर्वेश के परिजनों का आरोप है कि राइस मिल मालिक ने नीचे से बोरी निकालने का निर्देश दिया था. जिससे ऊपर रखीं बोरियां अचानक मजदूरों के ऊपर गिर पड़ा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.