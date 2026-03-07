ETV Bharat / state

सात फेरे; यूपी के दो IPS बनने जा रहे जीवनसाथी, 29 को बाड़मेर में होगी शादी

बरेली : बरेली में तैनात एसपी साउथ अंशिका वर्मा और संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने एक-दूसरे का जीवनसाथी बनने का फैसला किया है. दोनों की शादी 29 मार्च को राजस्थान के बाड़मेर में होगी. बाड़मेर कृष्ण कुमार बिश्नोई का गृह जिला है. शादी की खबर सामने के बाद से पुलिस महकमे और उनके परिचितों में खुशी का माहौल है. सभी लोग सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं.







बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारियों की मुलाकात और साथ में तैनाती गोरखपुर में थी. इस दौरान दोनों के बीच मुलाकात और बातचीत शुरू हुई. धीरे-धीरे इस रिश्ते का सिलसिला दोनों के परिदनों तक पहुंचा. इसके बाद में दोनों परिवारों में भी सहमति बनी और अब विवाह तय कर दिया गया है. हालांकि अभी विवाह की कोई औपचारिक रस्म नहीं हुई है.

एसपी साउथ अंशिका वर्मा का कहना है कि फिलहाल कोई औपचारिक रस्म नहीं हो सकी है. इसी महीने के अंत में संभल में कुछ पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है. जिसके बाद विवाह समारोह राजस्थान के बाड़मेर में संपन्न होगा. अंशिका वर्मा वर्ष 2020 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं. उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 136वीं रैंक हासिल की थी. नोएडा के गलगोटिया कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी की और दूसरे प्रयास में सफलता हासिल कर आईपीएस बनीं.





कृष्ण कुमार बिश्नोई वर्ष 2018 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं. उन्होंने वर्ष 2017 में यूपीएससी परीक्षा में 174वीं रैंक हासिल की थी. अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्रभावी कार्यशैली के कारण वह अक्सर चर्चा में रहते हैं. हाल ही में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस विभाग के कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया था.