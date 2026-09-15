ETV Bharat / state

बरेली के कैनविज घोटाले में फरार आरोपी कन्हैया गुलाटी के 2 करीबी गिरफ्तार

बरेली : कैनविज इंडस्ट्रीज लिमिटेड में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में फरार मास्टर माइंड कन्हैया गुलाटी के दो करीबियों को बरेली पुलिस ने दबोच लिया है. पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच के बाद विशाल शर्मा और विनय श्रीवास्तव को फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी कंपनी से जुड़े 44 लोगों के कथित कोर ग्रुप का हिस्सा हैं.

जानकारी देते एसएसपी अनुराग आर्य. (Photo Credit : ETV Bharat)







एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक कन्हैया गुलाटी के खिलाफ नवंबर 2025 से अब तक बरेली में 93, बदायूं में तीन तथा अंबेडकरनगर और बस्ती में मुकदमे दर्ज हैं. बिहार और झारखंड में भी मामले दर्ज हैं. कुल 98 अभियोग दर्ज होने की जानकारी है. वह बारादरी थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है और उसकी गिरफ्तारी पर कुल 75 हजार रुपये का इनाम घोषित है.





एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि दोनों आरोपियों विशाल शर्मा और विनय श्रीवास्तव की पहचान के बाद लोकेशन ट्रेस की गई. साइबर टीम और सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में दोनों को गिरफ्तार किया गया. दोनों से कैनविज मामले और नेटवर्क से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए पूछताछ जारी है. पूछताछ पूरी होने के बाद दोनों को रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया जाएगा.