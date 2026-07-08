बरेली में दुखद हादसा; बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 4 साल के मासूम की मौत
मीरगंज थाना क्षेत्र के जुनेर गांव में जल निकासी की समस्या को दूर करने के लिए गड्ढा खुदवाया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 11:26 AM IST
बरेली : मीरगंज थाना क्षेत्र के जुनेर गांव में मंगलवार को दुखद हादसे में चार साल के मासूम की मौत हो गई. मासूम घऱ के बाहर खेलने निकला था इसी दौरान वह पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूब गया. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है. परिजनों और उसकी मां का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों ने गड्ढे के आसपास सुरक्षा व्यवस्था न होने पर पंचायत के कार्य पर नाराजगी जताई है.
बताया गया कि मीरगंज थाना क्षेत्र के जुनेर गांव निवासी आलम दिल्ली में मजदूरी करते हैं. आलम का बेटा अलीम मंगलवार को घर के बाहर खेलने निकला था. खेलते हुए अलीम गांव के बाहर चला गया. जहां बारिश के पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गया. काफी देर तक जब अलीम घर नहीं लौटा तो मां फिजा और परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान ग्रामीणों को गड्ढे में शव मिला. अलीम आंगनबाड़ी में पढ़ता था.
सीओ अजय कुमार ने बताया कि जुनेर गांव में चार वर्षीय बच्चे के डूबने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. प्रारंभिक जांच में पता चला कि बच्चा गांव के बाहर खेल रहा था और पानी से भरे गड्ढे में पैर फिसलने से डूब गया. मामले की जांच की जा रही है. वहीं, ग्राम प्रधान मुनेन्द्र शर्मा ने बताया कि गांव में जल निकासी की समस्या को दूर करने के लिए गड्ढा खुदवाया गया था. उन्होंने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बताया.
वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गड्ढा करीब 10 फीट गहरा था और हाल की बारिश के कारण पूरी तरह पानी से भर गया था. ऊपर कचरा और पॉलीथिन होने से गड्ढा और उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था. गड्ढे के चारों ओर न तो बैरिकेडिंग की गई थी और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था. यदि समय रहते सुरक्षा के इंतजाम किए गए होते तो यह हादसा टाला जा सकता था. अलीम की मां फिजा का रो-रोकर बुरा हाल है. बेटे की मौत की सूचना मिलने पर आलम गांव के लिए रवाना हो गए हैं.
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