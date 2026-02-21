यातायात प्रबंधन में बरेली ट्रैफिक पुलिस बनी नंबर-1; जानें पांच साल में कितनी कमी आई
एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद उठाए कई कदम.
बरेली : आंकड़ों के मुताबिक पिछले पांच वर्षों की तुलना में 2025 हादसों में शिकार होने वालों संख्या के साथ दुर्घटनाओं में आश्चर्यजनक कमी आई है. इसके पीछे की वजह है एसपी ट्रैफिक अकमल खान के प्रयास. एसपी अकमल खान ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का अध्ययन किया. इसके बाद कई रास्तों को वन वे करने के साथ ब्लैक स्पॉट आदि हादसे वाले स्थान चिह्नित कर सुधारात्मक कदम उठाए. इसके बाद बरेली ट्रैफिक पुलिस की परफॉमेंस यूपी में टॉप पर है.
हादसों का ट्रेंड: 2023 रहा सबसे भारी, 2025 में दिखा सुधार
बरेली में पिछले पांच वर्षों (2021–2025) के सड़क हादसों के आंकड़े कई महत्वपूर्ण संकेत देते हैं. वर्ष 2023 दुर्घटनाओं के लिहाज से सबसे गंभीर साबित हुआ. इस दौरान कुल 1290 हादसे दर्ज किए गए. 2024 में 1196 और 2022 में 1021 दुर्घटनाएं हुईं. हालांकि 2025 में यह संख्या घटकर 951 रह गई.
मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2022 सबसे अधिक चिंताजनक रहा. इस दौरान 479 लोगों की जान गई. इसके बाद 2021 में 373 और 2023 में 538 मौतें दर्ज हुईं. राहत की बात यह है कि 2024 में मृतकों की संख्या 500 और 2025 में घटकर 404 रही. यह गिरावट दर्शाती है कि सड़क सुरक्षा उपायों का असर दिखना शुरू हो गया है. घायलों के मामले में 2024 (1160) और 2023 (1091) सबसे ऊपर रहे. वर्ष 2025 में घायल 848 रहे जो पिछले दो वर्षों की तुलना में कमी को दर्शाता है. आंकड़ों के अनुसार 2023 और 2024 में दुर्घटनाओं का ग्राफ ऊंचा रहा, लेकिन 2025 में गिरावट दर्ज हुई.
