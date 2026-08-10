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बरेली: ट्रेड यूनियंस फेडरेशन का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन

कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर न्यूनतम वेतन और पेंशन बहाली की मांग की.

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चार श्रम संहिताओं को वापस लेने पर अड़े श्रमिक संगठन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 5:23 PM IST

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बरेली: केंद्रीय श्रमिक संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को देशव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाया गया. इसके तहत बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट पहुंचे और विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और सिटी मजिस्ट्रेट राजेश वर्मा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. फेडरेशन की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में श्रमिकों, किसानों और युवाओं से जुड़े कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया.

पुरानी पेंशन बहाली और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग. (Video Credit: ETV Bharat)

न्यूनतम वेतन 42 हजार और निजीकरण रोकने की मांग: संगठन ने ट्रेड यूनियन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की गारंटी देने की मांग की. इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा और सामान्य बीमा क्षेत्र के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई. श्रमिक संगठनों ने न्यूनतम वेतन 42 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने और असंगठित क्षेत्र के प्लेटफॉर्म एवं गिग वर्कर्स के लिए ठोस सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग रखी. ज्ञापन में नई चारों श्रम संहिताओं को वापस लेने, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने तथा सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की मांग भी शामिल रही.

फेडरेशन अध्यक्ष ने पढ़कर सुनाया मांग पत्र: इसके अलावा विद्युत संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने समेत अन्य मांगें उठाई गईं. कार्यक्रम के दौरान फेडरेशन अध्यक्ष मुकेश सक्सेना ने ज्ञापन पढ़कर सभी के सामने सुनाया. इस मौके पर महामंत्री संजीव मेहरोत्रा, ध्यान चंद्र मौर्य, केपी सिंह, हरि शंकर, सर्वेश, अधिवक्ता यशपाल सिंह, राजेश तिवारी, वीरपाल, मोइनुद्दीन, सतीश सिंह, राम सेवक और कैलाश क्रांतिकारी किसान संघ के हिमांशु, ओम प्रकाश सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि श्रमिकों और किसानों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.

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