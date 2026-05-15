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बरेली-बदायूं में धार्मिक पर्यटन; मंत्री जयवीर सिंह ने किया 7 परियोजनाओं का लोकार्पण

बरेली : धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने बरेली और बदायूं में करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है. इसी कड़ी में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने गुरुवार को दोनों जिलों में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.





बरेली में 327.56 लाख रुपये की तीन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया. इनमें बिथरी चैनपुर स्थित श्री खुराफात धाम, मीरगंज के प्राचीन शिव मंदिर और नवाबगंज के भगवान शिव मंदिर परिसर के विकास कार्य शामिल हैं. इन स्थलों पर इंटरलॉकिंग मार्ग, सोलर लाइट, घाट स्टेप, टॉयलेट ब्लॉक, प्रकाश व्यवस्था और सौंदर्यीकरण जैसे कार्य कराए गए हैं.

साथ ही बरेली में 22.53 करोड़ रुपये की 14 नई पर्यटन परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया. इनमें अहिच्छत्र पर्यटन विकास, द्रौपदी स्वयंवर थीम पार्क, लीलौर झील ईको टूरिज्म, बड़ा बाग हनुमान मंदिर, त्रिवटीनाथ मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण कार्य शामिल हैं. इस दौरान मंत्री ने नाथ कॉरिडोर परियोजनाओं की प्रगति का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण कार्य के निर्देश दिए.