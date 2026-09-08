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अरिल नदी में बाइक समेत 3 लोग बहे; डीएम-एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा

बरेली आंवला तहसील क्षेत्र के दारूआपुर गांव में सोमवार शाम अरिल नदी का रपटा पुल पार करते समय हुई हादसा.

अरिल नदी में बाइक समेत 3 लोग बहे
अरिल नदी में बाइक समेत 3 लोग बहे. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 8:10 AM IST

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बरेली : आंवला तहसील क्षेत्र के दारूआपुर गांव में सोमवार शाम अरिल नदी के रपटा पुल को पार करते समय बाइकसवार तीन लोग नदी में गिर कर बह गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीमें मौके पर पहुंचीं और नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. देर रात तक तीनों का कोई सुराग नहीं मिल सका. जिलाधिकारी अविनाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया.

घटनास्थल पर पहुंचे डीएम-एसएसपी. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि तीनों लोग बाइक से बरेली की ओर से आ रहे थे. दारूआपुर गांव के पास अरिल नदी पर बने रपटा पुल को पार करते समय अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई. इससे बाइक समेत तीनों लोग नदी में जा गिरे. नदी में तेज बहाव होने के कारण तीनों पानी के साथ बहने लगे. बताया जा रहा कि ग्रामीणों ने बाइक पर एक साथ तीनों लोगों के न जाने की बात कही थी, लेकिन वे नहीं माने और बढ़ते चले गए. पुल पर बाइक अनियंत्रित हो गई. तीनों को संभलने का मौका नहीं मिला और हादसा हो गया.



घटना की सूचना मिलने पर आंवला और बिशारतगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची. गोताखोरों की मदद से नदी में तीनों की तलाश शुरू कराई गई. पुलिस और बचाव टीमों ने देर रात तक अभियान चलाया, लेकिन खबर लिखे जाने तक किसी का कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद डीएम और एसएसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया. साथ ही अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य जारी रखने के निर्देश दिए.



डीएम अविनाश सिंह ने संबंधित अधिकारियों को अरिल नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए. साथ ही संभावित बाढ़ प्रभावित और संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है. इसके अलावा आपात स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू करने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं.

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