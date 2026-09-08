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अरिल नदी में बाइक समेत 3 लोग बहे; डीएम-एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा

अरिल नदी में बाइक समेत 3 लोग बहे. ( Photo Credit : ETV Bharat )