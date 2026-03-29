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बरेली रामगंगा में डूबे किशोर का 18 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग, एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी

बरेली : मीरगंज क्षेत्र के गांव मनकरा के पास रामगंगा नदी में नहाते समय डूबे किशोर का करीब 18 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लग सका है. एसडीआरएफ टीम और स्थानीय गोताखोर रविवार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है. वहीं परिजनों को अब भी किशोर के सकुशल मिलने की उम्मीद बनी हुई है.



एसडीएम मीरगंज आलोक कुमार ने बताया कि घटना आंवला तहसील क्षेत्र में शनिवार को हुई थी. प्राथमिक जांच में पता चला कि शनिवार को मनकरा गांव में आयोजित जागरण के बाद ग्रामीण राख विसर्जन के लिए रामगंगा स्थित कैलाश गिरी मढ़ी पहुंचे थे. इस दौरान कई लोग नदी में स्नान कर रहे थे. तभी तीन किशोर अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए अनमोल (8) पुत्र पुसे और कपिल (9) पुत्र अनिल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन अर्जुन (14) पुत्र ओमवीर शर्मा निवासी गांव डकिया थाना शाहबाद जिला रामपुर गहरे पानी में डूब गया. अर्जुन जागरण देखने रिश्तेदारी में आया था.



घटना की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस टीम पहुंची थीय शनिवार दोपहर से रात तक स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में सर्च अभियान चालाया गया. लेकिन किशोर का कोई सुराग नहीं मिला. रविवार सुबह एसडीआरएफ टीम को बुलाया सर्च अभियान चलाया जा रहा है. हालांकि दोपहर बाद तक कोई सफलता नहीं मिली है. किशोर के न मिलने तक सर्च अभियान जारी रहेगा.