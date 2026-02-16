ETV Bharat / state

निलंबित पीसीएस अधिकारी ने राजनीतिक पार्टी बनाने का किया ऐलान, "सनातनी एससी" के लिए कही ये बात

पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री रविवार को बरेली के परशुराम धाम दर्शन करने पहुंचे थे.

निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री.
निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 9:20 AM IST

बरेली : निलंबित पीसीएस अधिकारी और पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने नई पार्टी राजनीतिक पार्टी बनाने की दावा किया है. जिसमें सनातनी विचारधारा के सवर्ण, ओबीसी के साथ-साथ 'सनातनी एससी' (अनुसूचित जाति) के लोगों को भी शामिल करने की बात कही है. उन्होंने भाजपा सरकार के कामकाज और SC-ST एक्ट में बदलावों पर सवाल उठाए हैं.

मीडिया से मुखातिब अलंकार अग्निहोत्री. (Video Credit : ETV Bharat)

पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री रविवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर बरेली पहुंचे थे. जहां कैंट स्थित परशुराम धाम में बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी और फूल-मालाओं से लादकर उनका स्वागत किया गया. अलंकार अग्निहोत्री के इस ऐलान को राजनीतिक हलकों में नए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

बरेली में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने ऐलान किया कि उनकी प्रस्तावित नई राजनीतिक पार्टी में “सनातनी एससी” समाज को भी स्थान दिया जाएगा. उनका यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वे लंबे समय से एससी-एसटी एक्ट और यूजीसी एक्ट 2026 जैसे मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं. अब उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी में सनातन विचारधारा से जुड़े सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की होगी, जिसमें जनरल, ओबीसी के साथ-साथ सनातनी एससी समाज भी शामिल होगा.




अग्निहोत्री का कहना है कि वे जल्द ही एक नई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का गठन करने जा रहे हैं. अग्निहोत्री के अनुसार मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और देश को एक वैकल्पिक नेतृत्व की आवश्यकता है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का पारंपरिक कोर वोटर जिसमें जनरल और ओबीसी वर्ग का बड़ा हिस्सा शामिल था, अब विकल्प की तलाश में है. उनकी पार्टी में प्रभावित वर्गों के साथ-साथ जनरल, ओबीसी और सनातनी एससी समाज को संगठनात्मक और नीतिगत स्तर पर भागीदारी दी जाएगी.



अग्निहोत्री ने एससी-एसटी एक्ट को लेकर सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सनातनियों के साथ धोखा किया है और मौजूदा समय में यूजीसी देश का सबसे कठोर और काला कानून है. उन्होंने 2018 के चर्चित सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना प्रारंभिक जांच गिरफ्तारी न करने और अग्रिम जमानत का प्रावधान रखने की बात कही थी, लेकिन बाद में धारा 18A जोड़कर कानून को और सख्त बना दिया गया. उनका आरोप है कि 85 प्रतिशत जनरल और ओबीसी वर्ग की भावनाओं की अनदेखी की गई.


