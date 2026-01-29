हाथरस में सस्पेंड पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने कहा- एससी-एसटी के लोग भी हमारे आंदोलन में शामिल हों
हाथरस में शुक्रवार को बरेली के सस्पेंड सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि एससी-एसटी के लोग भी हमारे आंदोलन में शामिल हों
Published : January 29, 2026 at 8:30 PM IST
हाथरस: यूजीसी कानून को लेकर अपने पद से इस्तीफा देने वाले निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री शुक्रवार को हाथरस पहुंचे. उन्होंने एससी-एसटी वर्ग के लोगों से उनके आंदोलन में शामिल होने की अपील की.
उन्होंने कहा कि पूरे देश में समरसता का माहौल करने के लिए यह जरूरी है. उन्होंने यूजीसी कानून पर कोर्ट के निर्णय को लोकतंत्र और राष्ट्र की आत्मा की जीत बताया.
1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान: बरेली के सस्पेंड सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरिया के साथ एक फरवरी को भारत बंद और 7 फरवरी को सद्भावना यात्रा निकलने की घोषणा की है. अपने आंदोलन और यात्रा में उन्होंने जनरल, ओबीसी वर्ग के अलावा एससी एसटी वर्ग के लोगों से भी साथ आने की अपील की है. उन्होंने कहा कि एससी एसटी बंधुओं को समझना होगा कि एक एक्ट के कारण समाज उनसे द्वेष करता है.
7 फरवरी को सद्भावना यात्रा निकालेंगे: अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि अब चुप बैठने का समय नहीं है. मेरे पीछे आप सब खड़े हो जाइए. यह एक काला कानून है. 85 प्रतिशत जनता को अंधेरे में डाल दिया गया है. यह आपका नरसंहार कर देगा. 85% लोगों को 1989 से प्रताड़ित किया जा रहा है. इतने फर्जी एससी एसटी एक्ट आए ,थे लेकिन यह निकम्मी सरकार कुछ वोटों के लिए 85 प्रतिशत लोगों की मूल भावना के साथ खिलवाड़ कर रही है.
काले कानून के खिलाफ एकजुट हों: देश की सांसदों को लेकर बरेली के सस्पेंड सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह ऐसा काला कानून है कि कोई वकील नहीं कोई दलील नहीं सीधे आप अंदर. इस एक्ट से उनकी अकर्मण्यता दिखाई दी है. 13 से 29 फरवरी तक किसी ने कुछ भी नहीं बोला. सरकार पहले मुझे नोटिस देती है. मुझे अपना पक्ष रखने का मौका देती है.
