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BAREILLY SURMA: बरेली का सुरमा, मांझा और जरी-जरदोजी उद्योग संकट में, पुश्तैनी काम छोड़ ई-रिक्शा चलाने को मजबूर कारिगर, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

बरेली का सुरमा, मांझा और जरी-जरदोजी उद्योग संकट में ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: बरेली का सुरमा, मांझा और जरी-जरदोजी, यह बरेली की सिर्फ एक कारोबार ही नहीं थी, बल्कि बरेली की पुरानी पहचान और हजारों परिवारों की रोजी-रोटी की आधार थी. कभी इन पारंपरिक चिजों के दम पर शहर का नाम दूर-दूर तक रौशन था, लेकिन बदलते बाजार, सस्ते विकल्प, घटती मांग और सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने से इन उद्योगों की तस्वीर तेजी से बदली है. हालात ऐसे हैं कि कई कारीगर अपनी पुश्तैनी काम छोड़कर ई-रिक्शा, परचून दुकान और दूसरे रोजगार अपनाने को मजबूर हैं.

इन पारंपरिक चिजों से बरेली का नाम देश में रौशन था (Photo Credit; ETV Bharat) जरी के कारीगर कड़ी मशक्कत के साथ काम करने के बाद भी सीमित कमाई में परिवार चला रहे हैं, जबकि सुरमा बनाने का काम कुछ परिवारों तक सिमट कर रह गया है. मांझा कारोबार से जुड़े लोग चाइनीज मांझे के आने से बदहाली के शिकार हैं. इन उद्योगों से जुड़े कारीगरों की वास्तविक संख्या, उनकी आय और सरकारी पंजीकरण का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में बरेली की इस पारंपरिक विरासत को बचाने के दावों और जमीन पर कारीगरों की स्थिति के बीच का अंतर साफ नजर आता है.

बरेली में रेती मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद फराज खान हरकरधा कल्याण समिति से जुड़े हैं. यह समिति मांझा कारीगरों और कारोबारियों की समस्याओं को उठाती है. फराज के मुताबिक, चाइनीज मांझे की बढ़ती उपलब्धता और ऑनलाइन बिक्री ने स्थानीय सूती मांझे के कारोबार को प्रभावित किया है. ग्राहक कम कीमत के कारण चाइनीज मांझे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जबकि पारंपरिक मांझा तैयार करने में मेहनत और लागत दोनों अधिक लगती है. चाइनीज मांझे ने बरेली के मांझे कारोबार को प्रभावित किया है (Photo Credit; ETV Bharat) फराज के मुताबिक, जिले में करीब एक लाख परिवार किसी न किसी रूप में इस काम से जुड़े हैं, लेकिन यह आंकड़ा विभागीय सर्वेक्षण से प्रमाणित नहीं है. मांझा कारीगरों का श्रम विभाग या उद्योग विभाग में पंजीकरण भी नहीं है. ऐसे में उन्हें सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाना मुश्किल होता है.मांझा कारीगरों की एक बड़ी शिकायत यह भी है कि पुलिस कई बार सूती मांझे और प्रतिबंधित सिंथेटिक या चाइनीज मांझे के बीच अंतर नहीं कर पाती. इससे वैध कारोबार करने वाले कारीगरों को भी परेशानी उठानी पड़ती है. फराज के अनुसार, सरकार की ओर से इस कारोबार से जुड़े परिवारों को कोई विशेष राहत या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिलती, ताकि उन्हें राहत मिल सके.मांझा मजदूर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरशद हुसैन बताते हैं कि बरेली में मांझा बनाने का कारोबार सौ साल से भी ज्यादा पुराना है. आठ से दस साल पहले तक 80 से 90 हजार लोगों के मांझा कारोबार से जुड़े होने का अनुमान लगाया जाता है. पहले कई परिवारों का इस काम के सहारे उनका घर चलता था, लेकिन बढ़ती मुश्किलों ने उन्हें दूसरे कामों की ओर धकेल दिया है. ग्राहक कम कीमत के कारण चाइनीज मांझे की ओर आकर्षित हो रहे हैं (Photo Credit; ETV Bharat) अरशद का कहना है कि कारीगरों को मांझे के काम में नियमित मजदूरी नहीं मिलती और चाइनीज मांझे की वजह से स्थानीय कारोबार भी प्रभावित हुआ है, जिससे श्रमिक दूसरे कामों में लग गए हैं. मांझे से जुड़े हादसों के बाद से स्थानीय कारीगरों को भी संदेह की नजर से देखा जाने लगा है, जबकि उनका दावा है कि बरेली के पारंपरिक कारीगर चाइनीज मांझा नहीं बनाते हैं.मोहम्मद नसीम भी कारोबार में आई गिरावट की वजह चाइनीज मांझे को ही बताते हैं. उनके अनुसार, सूती मांझे की एक चरखी की कीमत 600 रुपये से शुरू होती है, जबकि चाइनीज मांझे की चरखी लगभग 250 रुपये में उपलब्ध हो जाती है. कीमत का यह अंतर स्थानीय उत्पाद के लिए मुश्किल पैदा करता है, इसी वजह से कई परिवार मांझे का काम छोड़कर ई-रिक्शा, परचून की दुकान, और दूसरे छोटे रोजगारों में लग गए हैं. मांझा कारोबारी (Photo Credit; ETV Bharat) सुरमा कारोबार अब तीन परिवारों तक सिमटा: बरेली का सुरमा शहर की पुरानी पहचान की हिस्सा रही है, लेकिन यह कारोबार भी अब धीरे धीरे सीमित होती जा रही है. सुरमा कारोबारी मोहम्मद अदील हाशमी बताते हैं कि उनका परिवार आठ पीढ़ियों से इस काम से जुड़ा है. परिवार के बुजुर्ग हाशम साहब ने वर्ष 1794 में सुरमा बनाने का काम शुरू किया था. बरेली का सुरमा संकट में (Photo Credit; ETV Bharat) वर्तमान समय में बरेली में सुरमा बनाने के काम में मुख्य रूप से तीन ही परिवार सक्रिय हैं. उन्हीं के पास कुछ लोग मजदूरी या सहयोगी के रूप में काम करते हैं, जबकि अधिकतर काम परिवार के सदस्य ही संभालते हैं. उन्होंने बताया कि नई पीढ़ी में सुरमा इस्तेमाल करने का चलन कम हुआ है. लोग आंखों की परेशानी होने पर घरेलू उत्पादों के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना पसंद करते हैं. बदलती जीवनशैली और बाजार की जरूरतों ने पारंपरिक कारोबार के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. हालांकि, वह अपने परिवार के बनाए सुरमे को आंखों के लिए फायदेमंद बताते हैं. नई पीढ़ी में सुरमा इस्तेमाल करने का चलन कम (Photo Credit; ETV Bharat) अदली हाशमी के अनुसार उन्हें सुरमे के कारोबार के लिए सरकार से कोई विशेष सहायता नहीं मिलती. जरूरत पड़ने पर बीमा भी खुद ही कराना पड़ता है. इस काम से जुड़े कारीगर भी सरकारी विभागों में पंजीकृत नहीं हैं. कारोबार में सक्रिय परिवारों की कम संख्या के बीच नई पीढ़ी को इस हुनर से जोड़ना भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है. सुरमा कारोबार अब तीन परिवारों तक सिमटा (Photo Credit; ETV Bharat) 12 घंटे काम के बाद भी परिवार चलाना मुश्किल: जरी-जरदोजी भी बरेली की एक महत्वपूर्ण पारंपरिक पहचान रही है. इस काम में बारीक सुई से लंबे समय तक एक जगह बैठकर हाथ से कढ़ाई करना सेहत के लिए बड़ा चैलेंज होता है. सीबीगंज के एक जरी कारीगर बताते हैं कि वह पिछले 15 सालों से इस काम में लगे हैं. शुरुआत में आठ घंटे काम करने के बाद उन्हें 250 रुपये मिलते थे. अब 12 घंटे काम करने पर 800 मिलते हैं.