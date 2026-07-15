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बरेली शराब फैक्ट्री में हादसा: बॉयलर की बेल्ट में फंसने से मजदूर की मौत, गेट पर शव रखकर हंगामा

बरेली के सीबीगंज स्थित सुपीरियर इंडस्ट्रीज शराब फैक्ट्री में बॉयलर की बेल्ट में फंसने से मजदूर सत्यपाल की मौत हो गई.

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सेफ्टी जाली न होने के कारण गई मजदूर सत्यपाल जान? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 9:43 PM IST

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बरेली: सीबीगंज थाना क्षेत्र की सुपीरियर इंडस्ट्रीज शराब फैक्ट्री में बुधवार को हादसे में 55 वर्षीय बॉयलर मजदूर सत्यपाल पुत्र रामलाल की मौत हो गई. सत्यपाल बिशारतगंज थाना क्षेत्र के धीरपुर गांव के रहने वाले थे.

बताया गया कि उन्होंने मंगलवार को ही फैक्ट्री में नौकरी शुरू की थी और बुधवार को उनका ड्यूटी पर दूसरा दिन था. परिजनों के अनुसार सत्यपाल को बॉयलर पर भूसी डालने का काम दिया गया था.

फैक्ट्री प्रबंधन का दावा 'मजदूर ने खुद मांगी थी डबल शिफ्ट' (Video Credit: ETV Bharat)

लगातार ड्यूटी कराने का आरोप: आरोप है कि रात की ड्यूटी पूरी कराने के बाद उन्हें दिन में भी काम पर लगा दिया गया. बुधवार दोपहर करीब दो बजे काम के दौरान वह बॉयलर की बेल्ट में फंस गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. फैक्ट्री प्रबंधन उन्हें तत्काल शहर के एक निजी अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सत्यपाल का शव एंबुलेंस से गांव भेजा जा रहा था, लेकिन रास्ते में परिजनों और ग्रामीणों ने एंबुलेंस रोक ली.

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सीओ द्वितीय नितिन कुमार और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, फैक्ट्री में हंगामे के बाद भारी पुलिस बल तैनात. (Photo Credit: ETV Bharat)

शव को गेट पर रखकर परिजनों ने किया हंगामा: इसके बाद शव को वापस फैक्ट्री गेट पर लाकर रख दिया गया और जमकर हंगामा किया. सूचना पर क्षेत्राधिकारी द्वितीय नितिन कुमार, सीबीगंज इंस्पेक्टर विनोद कुमार और पुलिस बल मौके पर पहुंचा तथा लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया. परिजनों का आरोप है कि सत्यपाल से लगातार ड्यूटी कराई जा रही थी और बॉयलर पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं थे. उनका कहना है कि सेफ्टी जाली न होने के कारण यह हादसा हुआ.

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बरेली की सुपीरियर इंडस्ट्रीज में हादसा: नौकरी के दूसरे ही दिन बॉयलर में फंसकर मजदूर ने गंवाई जान (Photo Credit: ETV Bharat)

कानूनी कार्रवाई करेगी बरेली पुलिस: उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. सीबीगंज इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजन जिस आधार पर तहरीर देंगे, उसी आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, फैक्ट्री के एचआर हेड दिनेश मिश्रा का कहना है कि सत्यपाल ने स्वयं डबल शिफ्ट में काम करने की इच्छा जताई थी. हादसे के बाद उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. फैक्ट्री प्रबंधन ने मृतक के परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है.

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