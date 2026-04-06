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तौसीद की मौत के बाद भी नहीं सुधरा बरेली नगर निगम? अब सुभाष नगर में खुले नाले में गिरा बाइक सवार

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग चीखने-चिल्लाने लगे. आसपास मौजूद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने बिना देरी किए तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई और राहत कार्य शुरू किया.

बरेली: बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र स्थित राजीव कॉलोनी और तिलक कॉलोनी के बीच उस समय हड़कंप मच गया, जब एक बाइक सवार अचानक सड़क किनारे खुले नाले में जा गिरा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सड़क के किनारे बिना ढके पड़े नाले की वजह से युवक का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे गहरे गंदे पानी में समा गया.

नगर निगम पर उठे सवाल: करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत और जद्दोजहद के बाद युवक को सुरक्षित नाले से बाहर निकाल लिया गया. इसके तुरंत बाद स्थानीय युवाओं की मदद से उसकी मोटरसाइकिल को भी रस्सियों के सहारे बाहर निकाला गया. गनीमत रही कि इस हादसे में युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर नगर निगम की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस नाले को लंबे समय से खुला छोड़ दिया गया है, जिससे यहाँ आए दिन राहगीरों के साथ हादसे का खतरा बना रहता है.

नगर आयुक्त के बयान का विरोध: नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि सुभाष नगर क्षेत्र में नगर निगम ने जनता को सावधान करने के लिए पहले ही चेतावनी बोर्ड लगा दिए हैं. उन्होंने संकेत दिया कि इस घटना में युवक की ही गलती सामने आ रही है, जिसका स्थानीय लोग अब पुरजोर विरोध कर रहे हैं. गौरतलब है कि इससे पहले सेटेलाइट बस स्टैंड के पास तौसीद नाम के एक युवक की खुले नाले में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई थी. उस हृदयविदारक घटना के बाद से ही नगर निगम शहर वासियों के सीधे निशाने पर बना हुआ है.

बेरिकेडिंग का काम जारी: पुरानी घटनाओं से सबक लेते हुए नगर निगम अब शहर के प्रमुख नालों के पास बेरिकेडिंग करने का काम तेजी से कर रहा है. हालांकि, तिलक कॉलोनी जैसे रिहायशी इलाकों में अभी भी कई जगह नाले खुले पड़े हैं, जो किसी बड़ी अनहोनी को दावत दे रहे हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि केवल बोर्ड लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि नालों को पूरी तरह से ढका जाना चाहिए. भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस सुरक्षा इंतजामों की दरकार है ताकि किसी और की जान जोखिम में न पड़े.

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