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बरेली की BDA कॉलोनी में फौजी की पत्नी की गला घोंटकर हत्या, CCTV फुटेज में दिखा हत्यारा

सुभाषनगर क्षेत्र में दिनदहाड़े फौजी की पत्नी गीता देवी की हत्या कर दी गई. घर में अकेले पाकर बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया.

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बरेली: बीडीए कॉलोनी में दिनदहाड़े दुस्साहस (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 9:59 PM IST

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Updated : April 21, 2026 at 10:07 PM IST

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बरेली: बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र की बीडीए कॉलोनी में दिनदहाड़े एक फौजी की पत्नी गीता देवी की घर में घुसकर गला घोंटकर हत्या कर दी गई. वारदात के समय गीता देवी घर में बिल्कुल अकेली थी और बच्चे स्कूल गए हुए थे.

गीता के पति फिलहाल राजस्थान के उदयपुर में तैनात हैं और परिवार यहां कॉलोनी में रहता था. इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

भांजी को फर्श पर मिली लाश: 40 वर्षीय गीता देवी अपने बच्चों के साथ बीडीए कॉलोनी में रहती थीं. हत्या का खुलासा उस समय हुआ जब उनकी भांजी दोपहर में उनसे मिलने के लिए घर पहुंची. उसने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो वह भीतर गई. वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए क्योंकि गीता देवी जमीन पर मृत अवस्था में पड़ी थीं.

जानकारी देते एसपी सिटी मानुष पारिक. (Photo Credit: ETV Bharat)

सीसीटीवी में नजर आया संदिग्ध: सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से अहम वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच के दौरान पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा है. फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति घर के अंदर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने हाथ में छाता ले रखा है. आरोपी के पास एक बैग भी नजर आ रहा है जिसकी पहचान के लिए पुलिस की टीमें सक्रिय हो गई हैं.

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भांजी घर पहुंची तो फर्श पर पड़ा मिला गीता देवी का शव. (Photo Credit: ETV Bharat)

फॉरेंसिक टीम को मिले अहम सुराग: एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि वारदात से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य पुलिस को मिले हैं और हर संभावित एंगल से जांच की जा रही है. परिजनों और आसपास के लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि रंजिश या लूट जैसे पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके.

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बरेली: बीडीए कॉलोनी में दिनदहाड़े दुस्साहस (Photo Credit: ETV Bharat)

महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, पुलिस ने युवक को पकड़ा: बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक वीडियो बनाने का एक गंभीर मामला सामने आया है. क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि शिकायत मिलते ही स्थानीय पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है. बताया जा रहा है कि यह युवक अपनी इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से महिलाओं को निशाना बनाकर वीडियो बनाता और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था. पुलिस के अनुसार संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

बरेली में युवक ने किया सुसाइड: इज्जतनगर थाना क्षेत्र में एक युवक और उसके पालतू कुत्ते की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. युवक का शव उसके किराए के कमरे में पालतू कुत्ते के साथ मिला. इज्जतनगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेश कुमार गौतम ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है.

प्रेमनगर क्षेत्र निवासी धीरज चंदन ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनका मौसेरा भाई निखिल अरोड़ा (33) डेलापीर इलाके में किराए के मकान में रहता था. परिजनों ने जब निखिल के कमरे पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, तो निखिल का शव कमरे में पड़ा मिला. उसके पास ही उसका पालतू कुत्ता भी मृत अवस्था में मिला.

बरेली में खेत में मिला विवाहिता का शव, पति पर हत्या का आरोप: सुभाष नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक विवाहिता का शव खेत में मिला. वरीया नारायण नगला निवासी अजय ने बताया कि उसकी 30 वर्षीय बहन गीता की शादी लगभग 10 वर्ष पहले देवरनिया थाना क्षेत्र के शरीफ नगर निवासी देवेंद्र के साथ हुई थी. परिजनों ने पति पर गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया है. सुभाष नगर इंस्पेक्टर सतीश कुमार नैन बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- बरेली में पतंजलि चिकित्सालय में भीषण आग, धुएं से फैली दहशत

Last Updated : April 21, 2026 at 10:07 PM IST

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