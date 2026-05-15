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बरेली: आंधी-तूफान पीड़ितों को मिली मदद, प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने बांटे 4-4 लाख रुपये के चेक

इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल पहुंचकर आंधी-तूफान में गंभीर रूप से घायल हुए नन्हें मियां का हालचाल भी जाना. हाल ही में बमियाना गांव में आए तेज तूफान के दौरान नन्हें मियां हवा के तेज झोंकों में उछलकर घायल हो गए थे.

बरेली: जिले में आए तेज आंधी-तूफान से प्रभावित लोगों की मदद के लिए शुक्रवार को प्रशासन और सरकार की ओर से राहत राशि वितरित की गई. सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं बरेली के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने आंवला तहसील सभागार में हुए कार्यक्रम में पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी.

घायल को दी नकद सहायता: घटना के तुरंत बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने उनसे मुलाकात की. उन्होंने नन्हें मियां के इलाज के लिए 11 हजार रुपये की नकद सहायता दी तथा उपस्थित अधिकारियों को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए. आंवला तहसील में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आंधी-तूफान में अपनी जान गंवाने वाली हर्रामपुर निवासी देवकी और बेहटा जूनो निवासी लीपी के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई. इसके अलावा प्राकृतिक आपदा के कारण मकान क्षति से प्रभावित हुए 30 लोगों को कुल 1.62 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई.

तूफान में जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख की मदद. (Photo Credit: ETV Bharat)

किसानों और पशुपालकों को मुआवजा: आपदा के दौरान पशुहानि से प्रभावित हुए नौ अन्य पीड़ितों को भी विभाग की तरफ से तय सहायता राशि वितरित की गई. वहीं ग्राम डरूआपुर में हुए भीषण अग्निकांड से गेहूं की फसल नष्ट होने पर 10 प्रभावित किसानों को मुख्यमंत्री खेत-खलिहान दुर्घटना सहायता योजना के तहत कुल 2.29 लाख रुपये की राहत राशि दी गई. इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत कई चिन्हित लाभार्थियों को पांच-पांच लाख रुपये के चेक प्रदान किए गए. इसी योजना के अंतर्गत एक दिव्यांग लाभार्थी को भी ढाई लाख रुपये की विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की गई.

घायलों का जाना हाल. (Photo Credit: ETV Bharat)

अस्पताल पहुंचे मंत्री जेपीएस राठौर: इस राहत वितरण कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई. इस महत्वपूर्ण मौके पर स्थानीय विधायक डॉ. राघवेंद्र शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह और जिलाधिकारी अविनाश सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद रहे. सरकार के इस त्वरित कदम से प्रभावित परिवारों को संकट के समय में एक बड़ा संबल मिला है. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी प्रभावितों की हर संभव मदद जारी रहेगी.

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