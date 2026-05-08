ETV Bharat / state

बरेली: बीजेपी विधायक डीसी वर्मा का भतीजा मेडिकल कॉलेज से लापता, मोबाइल और लैपटॉप कमरे में मिला

बरेली: बरेली के भोजीपुरा स्थित राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज से एम.फार्मा अंतिम वर्ष का एक छात्र रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया. छात्र की पहचान 24 वर्षीय अंकित वर्मा के रूप में हुई है, जो भाजपा विधायक डीसी वर्मा के भतीजे बताए जा रहे हैं. अंकित शुक्रवार शाम करीब सात बजे हॉस्टल से बाहर निकले थे और उसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं लगा है. इस घटना के बाद से परिजनों, कॉलेज प्रशासन और स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

कमरे में मोबाइल और लैपटॉप मिला: हॉस्टल गेट पर सुरक्षाकर्मियों को मंदिर जाने की बात कहकर अंकित अपना आई-कार्ड जमा कर परिसर से बाहर निकले थे. देर रात तक जब वह वापस नहीं लौटे, तो उनके साथियों और परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की लेकिन सफलता नहीं मिली. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अंकित अपना मोबाइल फोन और लैपटॉप हॉस्टल के कमरे में ही छोड़ गए थे. संपर्क का कोई माध्यम न होने के कारण परिजनों की चिंता काफी बढ़ गई है क्योंकि अंकित बिना किसी विवाद के अचानक गायब हुए हैं.

सीसीटीवी फुटेज में नैनीताल रोड पर जाते दिखा: मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा विधायक डीसी वर्मा ने स्वयं कॉलेज प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर छात्र की जल्द तलाश की मांग की है. पुलिस की शुरुआती जांच में अंकित नैनीताल रोड की ओर पैदल जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखा है. हालांकि उस फुटेज के बाद उनकी लोकेशन या आगे की गतिविधि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है. पुलिस अब अंकित के मार्ग में पड़ने वाले अन्य प्रतिष्ठानों और रास्तों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि ठोस सुराग मिल सके.