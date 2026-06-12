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यूपी: रैगिंग के चलते SRMS मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, 4 सीनियर डॉक्टरों पर FIR दर्ज

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भोजीपुरा स्थित श्रीराम मूर्ति स्मारक (एसआरएमएस) मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर द्वारा बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश करने का मामला अब पूरी तरह तूल पकड़ गया है. यह सनसनीखेज घटना बीती 2 जून 2026 की बताई जा रही है, जिसने मेडिकल कॉलेज प्रशासन की आंतरिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है. पीड़ित जूनियर डॉक्टर के पिता की लिखित और गंभीर शिकायत पर भोजीपुरा थाना पुलिस ने चार नामजद सीनियर डॉक्टरों सहित कॉलेज प्रबंधन के अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, कॉलेज में एमडी मेडिसिन प्रथम वर्ष के होनहार छात्र डॉ. आशु पाराशर ने मानसिक तनाव के चलते कॉलेज परिसर की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से चोटिल व घायल हो गए थे.

रैगिंग और मानसिक उत्पीड़न का आरोप: लंबे समय तक आईसीयू और विशेष वार्ड में उपचार के बाद अब जाकर डॉक्टर आशु की हालत में कुछ आंशिक सुधार आया है. होश में आने और स्वास्थ्य ठीक होने के बाद पीड़ित के परिजनों ने कॉलेज के वरिष्ठ छात्रों पर आरोप लगाया कि डॉ. आशु को कॉलेज में लगातार क्रूर रैगिंग, गंभीर मानसिक उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ रहा था. पिता द्वारा दी गई शिकायत में साफ तौर पर कहा गया है कि सीनियर डॉक्टरों द्वारा वार्ड और ड्यूटी के दौरान जूनियर छात्र को सरेआम अपमानित किया जाता था, उनके खिलाफ भद्दी व अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता था और अत्यधिक समय तक लगातार काम करने के लिए मजबूर किया जाता था. पीड़ित पक्ष का यह भी संगीन आरोप है कि इस उत्पीड़न की लिखित शिकायत पहले कॉलेज प्रशासन तक समय रहते पहुंचाई गई थी, लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई.

चार सीनियर डॉक्टरों समेत कॉलेज प्रशासन पर FIR दर्ज: जब कॉलेज स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो पीड़ित के लाचार पिता सुधीर पाराशर ने अंततः स्थानीय पुलिस की शरण ली. पिता की पुख्ता तहरीर पर कार्रवाई करते हुए भोजीपुरा थाना पुलिस ने नामजद आरोपी डॉ. रितेश गोयल, डॉ. कुशाग्र शर्मा, डॉ. मानस खंडेलवाल, डॉ. लतिका समेत अन्य अज्ञात आरोपितों और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ राजकार्य और मानसिक प्रताड़ना से जुड़ी धारा 191(2), 127, 296, 352 और 351(3) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. भोजीपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक कुंवर बहादुर सिंह ने मीडिया को आधिकारिक रूप से बताया कि रैगिंग और आत्महत्या के प्रयास से जुड़े इस संवेदनशील मामले की विवेचना तकनीकी आधार पर की जा रही है.