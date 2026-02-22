सिंगर वर्षा सिंह ने अपनी आवाज से देश-विदेश में बनाई पहचान, डॉक्टर बनाना चाहते थे पिता
स्पॉटिफाई पर छाई वर्षा सिंह 5.3 मिलियन लोगों ने सुना गाना, बहनों ने साझा की संघर्ष से सफलता तक की कहानी.
बरेली: सपने सभी देखते हैं अपने पैशन को पहचान बनाने के लिए मेहनत भी करते हैं पर धैर्य, हौसले और किस्मत को मद्दे नजर रखते हुए जीत का ताज कुछ ही लोगों के सर पर चमकता है. अपनी सुरीली आवाज से ऐसा ही कुछ कर दिखाया है यूपी की बेटी वर्षा सिंह ने आइए जानते हैं उनके जीत और जज्बे के पीछे का संघर्ष...
बरेली की रहने वाली 39 साल की वर्षा सिंह आज सिंगिंग ऐप स्पॉटिफाई पर एक बड़ी पहचान बन चुकी हैं. कभी स्कूल और कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गाने वाली वर्षा की आवाज आज 174 देशों तक पहुंच चुकी है. बचपन से ही संगीत के प्रति जुनूनी रहीं वर्षा ने अपने सपनों को साकार करने के लिए लंबा संघर्ष किया और लगातार रियाज के दम पर खुद को साबित किया.
माता-पिता का नाम किया रोशन: इज्जतनगर थाना क्षेत्र के वीर सावरकर नगर निवासी वर्षा अब मुंबई में रहकर अपने सोलो एल्बम, फिल्मों और स्टेज परफॉर्मेंस के जरिए नई ऊंचाइयां छू रही हैं. उनके पिता का नाम विरेंद्र पाल सिंह और माता का नाम राकेश चंदेल था.
वर्षा का पठन-पाठन सरस्वती शिशु मंदिर नैनीताल से कक्षा 8 की पढाई की, बाद में 9th टू 12th रिखी सिंह इंटर कालेज. उसके बाद उन्होंने बरेली कॉलेज से B.Sc. किया.
स्पॉटिफाई पर बड़ी कामयाबी: Spotify की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्षा के गीतों को 53 लाख (5.3 मिलियन) से अधिक श्रोता सुन चुके हैं. उनके गानों को 1.89 करोड़ (18.9 मिलियन) बार स्ट्रीम किया जा चुका है. श्रोताओं ने 550 घंटे से ज्यादा समय तक उनका संगीत सुना है.
द वॉइस इंडिया से मिली पहचान: वर्षा को इंडियन आइडल के मंच से करियर को नई दिशा मिली. लेकिन असली पहचान उन्हें टीवी शो द वॉइस इंडिया से मिली. इसके बाद फिल्मी दुनिया के दरवाजे भी उनके लिए खुले. ‘1869’ नामक शॉर्ट फिल्म में उन्होंने ‘रघुपति राघव राजा राम’ भजन को अपनी खास शैली में गाया. जिससे उन्हें काफी सराहना मिली.
बॉलीवुड फिल्मों और कई म्यूजिक एल्बम में गाने के साथ-साथ वह देश-विदेश में स्टेज परफॉर्मेंस भी देती रहती हैं. यूट्यूब पर रियाज टीवी और कवर टीवी के जरिए भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.
अब तक इतने गानें गा चुकी है:
- original- 10
- Cover songs- 15-20
- Bollywood- 5 से 6 (कुछ 2026 के लास्ट तक रिलीज होने वाले हैं)
इंस्ट्रूमेंट बजाने में भी माहिर: गाने के साथ-साथ वर्षा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाना बखूबी जानती है. वह हारमोनियम, तबला, गिटार और ढोलक बजाना भी जानती है. इसी के साथ वर्षा का गाया हुआ उनका सबसे पसंदीदा गाना है- ''अम्मा मेरे बाबा को भेजो री''
ये है उनकी हॉबी: वह परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करती है. इन सभी के साथ किसी पीसफुल जगह पर टाइम स्पेंड करना उन्हें अच्छा लगता है.
मां से मिली प्रेरणा, पिता चाहते थे डॉक्टर बने: वर्षा के अंदर उनकी मां की झलक साफ दिखाई देती है. शुरुआती दिनों में उनकी मां खुद उन्हें रियाज कराती थीं. उनकी मां हर कदम पर हौसला बढ़ाती थीं. हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वर्षा डॉक्टर बनें, लेकिन संगीत के प्रति उनका जुनून इतना मजबूत था कि उन्होंने अपने सपने को ही चुना.
चार बहनों में सबसे छोटी वर्षा ने अपने परिवार का नाम रोशन किया है. आज उनकी सफलता में उनके पति गुरु धनोआ का बड़ा योगदान माना जाता है. गुरु स्वयं संगीतकार हैं और इंडस्ट्री में वर्षा के सबसे बड़े सपोर्टर हैं. कहा जाए तो उनकी कामयाबी में पति का अहम और सबसे ज्यादा सहयोग रहा है. वर्षा की 7 साल की एक बेटी है, जो अपनी मां की तरह सिंगर बनना चाहती है.
वर्षा की बड़ी बहन अपर्णा सिंह कहती हैं, आज वर्षा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है. आप जहां भी सर्च करेंगे, वहां वर्षा मिल जाएगी. उसका संघर्ष जरूर रहा, लेकिन मां से मिले सपोर्ट ने उसे हमेशा आगे बढ़ाया. दुर्भाग्य से जैसे ही वर्षा ने सफलता पाना शुरू किया, उसी दौरान मां का निधन हो गया. मां एक प्राइमरी टीचर थी.
वहीं उनकी एक और बहन अनुशी सिंह बताती हैं कि वर्षा की पहली सिंगिंग गुरु उनकी मां ही थीं. इसके बाद उसने आलोक बनर्जी सर से सिंगिंग की शिक्षा ली. फिलहाल बनर्जी सर भी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी दी हुई सीख आज भी वर्षा के साथ है.
सादगी से जुड़ी पसंद: भले ही वर्षा आज बड़े मंचों पर परफॉर्म करती हों, लेकिन उनकी पसंद बेहद सादगी भरी है. उन्हें घर का बना खाना बेहद पसंद है. खासतौर पर मेथी का साग, गोभी और मूली के पराठे उनकी पसंदीदा डिश हैं.
मी टू आंदोलन में भी रहीं चर्चा में: मी टू आंदोलन के दौरान वर्षा ने प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर और संगीतकार तोशी पर आरोप लगाकर सुर्खियां बटोरी थीं, जिससे वह नेशनल स्तर पर चर्चा में आई थीं.
संघर्ष, समर्पण और परिवार के सहयोग से सफलता की बुलंदियों तक पहुंची वर्षा सिंह आज सिर्फ अपने शहर में ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं.
