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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का योगी सरकार पर तीखा हमला; बोले-नकली हिंदू बनकर जनता को दिया जा रहा धोखा

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती रविवार सुबह बरेली पहुंचे और देवभूमि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पूजा अर्चना की.

मीडिया से मुखातिब जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती.
मीडिया से मुखातिब जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 2:19 PM IST

3 Min Read
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बरेली : जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बरेली में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि नकली हिंदू बनकर भगवा पहनकर जनता को धोखा दिया जा रहा है. उन्होंने साफ कहा कि जो सरकार गौ माता की रक्षा का वादा करेगी वही उनका समर्थन पाएगी. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती रविवार सुबह देवभूमि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचे थे. शंकराचार्य वाराणसी से ऋषिकेश होते हुए दिल्ली की यात्रा पर हैं. बद्रीनाथ धाम के ग्रीष्मकालीन कपाट खुलने के चलते वे परंपरा के अनुसार यात्रा कर रहे हैं.

मीडिया से मुखातिब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद. (Video Credit : ETV Bharat)



मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य ने कहा कि प्रदेश में गौ संरक्षण की स्थिति चिंताजनक है. 2019 की गणना का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में गायों की संख्या में करीब 4.8 प्रतिशत की कमी आई है. वहीं पश्चिम बंगाल में यह संख्या 15 प्रतिशत तक बढ़ी है. ऐसे में जब बंगाल में गाय बढ़ रही हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों कम हो रही हैं. पशुधन मंत्री धर्मपाल को भी जवाब देना चाहिए.

शंकराचार्य ने कहा कि जो राजनीतिक दल शपथ लेकर गौ माता की रक्षा को अपना पहला काम घोषित करेगा उसी को उनका समर्थन होगा. शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य सरकार बदलना नहीं, बल्कि अपनी मांगों को पूरा कराना है. हम किसी पार्टी में नहीं हैं हमें सिर्फ गौ माता की रक्षा चाहिए.

शंकराचार्य ने घोषणा की कि वे 3 मई से 30 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे. कहा कि गौ माता को चोट पहुंचाने वालों को वोट की चोट भी दी जाएगी और विचारों से भी जवाब दिया जाएगा. प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल पर उन्होंने योगी सरकार के सब चंगा है वाले दावे को खारिज किया. कहा लगातार गौ हत्या के मामले सामने आ रहे हैं.

शंकराचार्य ने देश की विदेश नीति और बढ़ती महंगाई पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्ध का असर भारत पर भी पड़ रहा है. रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का बोझ आम जनता पर बढ़ता जा रहा है. गैस सिलिंडर ब्लैक में मिल रहे हैं. अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहा कि यह सब हमें चुप कराने की साजिश है. जो मारने वाला होता है वही रणनीति बनाता है बचाने वाला तो सिर्फ अपनी रक्षा करता है. बहरहाल गौ हत्या का मुद्दा हम छोड़ने वाले नहीं हैं.

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