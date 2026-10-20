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बरेली सड़क हादसा: ओवरटेक करने के चक्कर में दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, दो युवकों की मौत

घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के शाही थाना क्षेत्र में मंगलवार की शाम सुल्तानपुर गांव के पास एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा उस वक्त हुआ जब दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आमने-सामने भिड़ गईं. टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई.

ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ भयानक हादसा: सामने आई जानकारी के मुताबिक, एक मोटरसाइकिल पर सवार कुछ युवक किसी ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहे थे. इसी जल्दबाजी और लापरवाही के दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी आमने-सामने भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार चारों लोग सड़क पर दूर जा गिरे. इस हादसे में दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल होकर दर्द से कराहने लगे.