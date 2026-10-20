बरेली सड़क हादसा: ओवरटेक करने के चक्कर में दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, दो युवकों की मौत
शाही थानाक्षेत्र में सुल्तानपुर के पास ओवरटेक करने के चक्कर में दो बाइकों की टक्कर हो गई. इसमें दो युवकों की मौत हो गई .
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 10:48 PM IST
बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के शाही थाना क्षेत्र में मंगलवार की शाम सुल्तानपुर गांव के पास एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा उस वक्त हुआ जब दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आमने-सामने भिड़ गईं. टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई.
ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ भयानक हादसा: सामने आई जानकारी के मुताबिक, एक मोटरसाइकिल पर सवार कुछ युवक किसी ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहे थे. इसी जल्दबाजी और लापरवाही के दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी आमने-सामने भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार चारों लोग सड़क पर दूर जा गिरे. इस हादसे में दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल होकर दर्द से कराहने लगे.
पुलिस और ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचे घायल: घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के तमाम ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़ पड़े और राहत कार्य में जुट गए. सूचना मिलते ही शाही थाना पुलिस भी बिना देर किए घटनास्थल पर पहुंच गई. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत एंबुलेंस बुलाई और सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है. हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान बकैनिया वीरपुर के रहने वाले 20 वर्षीय अर्जुन और धनेटा के रहने वाले 20 वर्षीय अंकित के रूप में हुई है.
बकैनिया वीरपुर और धनेटा गांव के रहने वाले थे दोनों युवक: इस हादसे में घायल होने वाले अन्य लोगों की पहचान सुल्तानपुर निवासी चंद्रपाल और धनेटा निवासी राजेश के रूप में हुई है. एक साथ दो युवकों की अचानक मौत से उनके परिवारों में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. शाही थाना प्रभारी आशुतोष द्विवेदी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ है. पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिलों को अपने कब्जे में ले लिया है, और मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.
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