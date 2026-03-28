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बरेली: क्रांतिकारी सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में प्रतिमा से छेड़छाड़, नगर आयुक्त ने दिए जांच के आदेश

सेठ दामोदर स्वरूप ने विद्रोहों का सफल नेतृत्व किया था. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: न्याय और संघर्ष का प्रतीक माने जाने वाले महान क्रांतिकारी सेठ दामोदर स्वरूप के नाम पर बना पार्क आज खुद सरकारी तंत्र की उपेक्षा का शिकार है. जिलाधिकारी कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित यह ऐतिहासिक स्थल गंदगी, टूट-फूट और असामाजिक तत्वों की अनर्गल हरकतों से जूझ रहा है. "न मिले न्याय तो सेठ दामोदर दास चले आना" – यह पंक्तियां बरेली के राजनेताओं और प्रदर्शनकारियों की जुबान पर अक्सर सुनाई देती हैं. नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने स्वीकार किया कि यह पार्क उस व्यक्तित्व के नाम पर है, जिनका संपूर्ण जीवन बलिदान और न्याय की मिसाल रहा है. आजादी के आंदोलन और काकोरी कांड के नायक: सेठ दामोदर स्वरूप ने देश की आजादी के महासमर में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों के विरुद्ध कई प्रमुख विद्रोहों का सफल नेतृत्व किया था. काकोरी कांड जैसी ऐतिहासिक घटना में भी उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका रही थी. स्वतंत्र भारत में उन्होंने कांग्रेस के एक कद्दावर नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई और संगठन में कई उच्च पदों की जिम्मेदारी संभाली. विडंबना यह है कि जिस महापुरुष ने जीवनभर अन्याय के विरुद्ध हुंकार भरी, आज उन्हीं की स्मृतियों को सहेजने में प्रशासन पूरी तरह नाकाम नजर आ रहा है. लिंटर भी कई जगहों से जर्जर होकर टूट चुका है. (Photo Credit: ETV Bharat)