बरेली: क्रांतिकारी सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में प्रतिमा से छेड़छाड़, नगर आयुक्त ने दिए जांच के आदेश
नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने कहा सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में लगी प्रतिमा के साथ छेड़खानी के मामले में FIR दर्ज कराई जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 3:51 PM IST
बरेली: न्याय और संघर्ष का प्रतीक माने जाने वाले महान क्रांतिकारी सेठ दामोदर स्वरूप के नाम पर बना पार्क आज खुद सरकारी तंत्र की उपेक्षा का शिकार है. जिलाधिकारी कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित यह ऐतिहासिक स्थल गंदगी, टूट-फूट और असामाजिक तत्वों की अनर्गल हरकतों से जूझ रहा है. "न मिले न्याय तो सेठ दामोदर दास चले आना" – यह पंक्तियां बरेली के राजनेताओं और प्रदर्शनकारियों की जुबान पर अक्सर सुनाई देती हैं. नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने स्वीकार किया कि यह पार्क उस व्यक्तित्व के नाम पर है, जिनका संपूर्ण जीवन बलिदान और न्याय की मिसाल रहा है.
आजादी के आंदोलन और काकोरी कांड के नायक: सेठ दामोदर स्वरूप ने देश की आजादी के महासमर में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों के विरुद्ध कई प्रमुख विद्रोहों का सफल नेतृत्व किया था. काकोरी कांड जैसी ऐतिहासिक घटना में भी उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका रही थी. स्वतंत्र भारत में उन्होंने कांग्रेस के एक कद्दावर नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई और संगठन में कई उच्च पदों की जिम्मेदारी संभाली. विडंबना यह है कि जिस महापुरुष ने जीवनभर अन्याय के विरुद्ध हुंकार भरी, आज उन्हीं की स्मृतियों को सहेजने में प्रशासन पूरी तरह नाकाम नजर आ रहा है.
स्मार्ट सिटी में गंदगी और प्रतिमा से छेड़छाड़: स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दायरे में आने के बावजूद इस पार्क में चारों ओर कूड़े के ढेर लगे हैं और नियमित साफ-सफाई का घोर अभाव दिखता है. सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि असामाजिक तत्वों ने सेठ दामोदर स्वरूप की प्रतिमा के साथ भी भद्दी छेड़खानी की है. प्रतिमा की आंखों पर रंग पोत दिया गया है, जिससे स्थानीय नागरिकों और उनके प्रशंसकों की भावनाएं बुरी तरह आहत हुई हैं. प्रतिमा के ऊपर बना सुरक्षात्मक छातानुमा लिंटर भी कई जगहों से जर्जर होकर टूट चुका है, जो किसी भी समय गिर सकता है.
दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की तैयारी: पार्क के बगल में स्थित सारनाथ का प्रतीक चिन्ह इस बदहाल व्यवस्था के बीच एक तीखे कटाक्ष जैसा प्रतीत होता है. इस मामले की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेताओं ने गहरा रोष व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पुरजोर मांग की. नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने बताया कि प्रतिमा के साथ की गई छेड़छाड़ का मामला उनके संज्ञान में आ चुका है और जल्द ही पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी. उन्होंने आश्वासन दिया कि सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर पार्क का जीर्णोद्धार कराया जाएगा.
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