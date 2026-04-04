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बरेली में 'स्कूल चलो अभियान' 2026 की शुरुआत, मंत्री अरुण कुमार ने मेधावी छात्रों-खिलाड़ियों को किया सम्मानित

बरेली: बरेली में शिक्षा को बढ़ावा देने और हर बच्चे को स्कूल की दहलीज तक पहुंचाने के उद्देश्य से शनिवार को 'स्कूल चलो अभियान' और 'प्रवेश उत्सव' का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार समेत कई जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय से इस राज्यव्यापी अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया. बरेली के अर्बनहाट स्थित ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसे बड़ी संख्या में लोगों ने सुना.

गीतों के साथ हुआ सांस्कृतिक शुभारंभ: कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और मां सरस्वती की वंदना के साथ अत्यंत भक्तिमय माहौल में हुई. इसके पश्चात स्कूली छात्राओं ने अपनी सुमधुर आवाज में स्वागत गीत प्रस्तुत कर मुख्य अतिथि और अन्य विशिष्ट अतिथियों का भावभीना अभिनंदन किया. इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने नए सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें बांटकर उनका उत्साहवर्धन किया. शिक्षा के प्रति बच्चों के इस उत्साह को देखकर ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

नन्हे वैज्ञानिक हर्षित हुए सम्मानित: समारोह के दौरान केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि खेल और नवाचार के क्षेत्र में नाम रोशन करने वाले प्रतिभावान बच्चों को भी मंच प्रदान किया गया. प्रदेश स्तर की ताइक्वांडो प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया. हरुगला क्षेत्र के छात्र हर्षित के नवाचारी 'साइंस प्रोजेक्ट' की विशेष रूप से सराहना की गई और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं. प्रतिभाओं का यह सम्मान अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा का केंद्र बना और उन्हें आगे बढ़ने का संदेश दिया.