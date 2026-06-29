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बरेली: सत्यराज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में एसोसिएट प्रोफेसर का शव मिला, अप्रैल में ज्वाइन किया था

मीरगंज के सत्यराज मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की मौत, फॉरेंसिक टीम ने जुटाए कमरे से साक्ष्य. ( Photo Credit: ETV Bharat )