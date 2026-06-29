बरेली: सत्यराज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में एसोसिएट प्रोफेसर का शव मिला, अप्रैल में ज्वाइन किया था
बरेली के मीरगंज में सत्यराज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल रूम में एसोसिएट प्रोफेसर डेव जॉन का शव कुर्सी पर मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 9:41 PM IST
बरेली: मीरगंज थाना क्षेत्र के लभारी गांव स्थित सत्यराज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में सोमवार को एक एसोसिएट प्रोफेसर का शव मिलने से कॉलेज परिसर में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक की पहचान डेव जॉन के रूप में हुई है, जो कॉलेज के स्वास्थ्यवृत्त एवं योग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे.
कुर्सी पर बैठी हालत में मिली लाश: कॉलेज प्रशासन के मुताबिक उन्होंने इसी वर्ष अप्रैल में संस्थान में अपनी सेवाएं शुरू की थीं. प्रोफेसर का शव हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर स्थित उनके कमरे में कुर्सी पर बैठी अवस्था में मिला. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कमरे का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से मौके से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए. जांच के दौरान कमरे से शराब की दो बोतलें, कुछ दवाइयां, खाली फ्रूटी पैक और बिस्किट के रैपर बरामद हुए हैं.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी वजह: पुलिस ने कहा है कि इन वस्तुओं के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और सभी तथ्यों की गहन जांच की जा रही है. कॉलेज के कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि डेव जॉन पिछले कुछ दिनों से अपने कमरे में ही रह रहे थे और लोगों से कम ही मेलजोल रखते थे. घटना की सूचना उनके परिजनों को भी दे दी गई है. मीरगंज थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में किसी प्रकार की बाहरी चोट के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं. मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.
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