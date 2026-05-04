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यूपी में 'हर घर जल' मिशन की 3.62 करोड़ की पानी की टंकी ढही, मलबे में दबकर 7 लोग घायल

सरदार नगर में 'हर घर जल' मिशन के तहत बनी 3.62 करोड़ की पानी की टंकी अचानक गिर गई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए.

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'हर घर जल' मिशन की खुली पोल; बरेली में टंकी गिरने से मची चीख-पुकार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 8:06 PM IST

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Updated : May 4, 2026 at 8:14 PM IST

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बरेली: बरेली की ग्राम पंचायत सरदार नगर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक एक पानी की टंकी भरभरा कर गिर गई. इस हादसे में सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ग्रामीण रोज की तरह टंकी के पास ही बैठे हुए थे, तभी अचानक एक तेज आवाज के साथ पूरी संरचना ढह गई.

मलबे की चपेट में आने से मौके पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर घायलों को बाहर निकाला.

एक साल में ही ढही करोड़ों की पानी की टंकी; बरेली प्रशासन में मचा हड़कंप, जांच शुरू. (Video Credit: ETV Bharat)

घायलों का अस्पताल में हो रहा इलाज: हादसे में घायल होने वालों में डबरू माली, डोरीलाल गुप्ता, लखपत अंसारी, ठाकुरदास मौर्य, गुड्डू चौहान, वीरपाल सिंह और नन्नू सिंह शामिल हैं. इन सभी को इलाज के लिए तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है. यह पानी की टंकी 'हर घर जल' मिशन के तहत बनाई गई थी, जिससे आसपास के दो गांवों के करीब 6850 लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही थी. इतने बड़े स्तर पर बनी इस टंकी के अचानक ढह जाने से पूरे इलाके में हड़कंप और भय का माहौल है.

निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल: ग्रामीणों ने इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर कड़े सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण ही टंकी गिरी है. जानकारी के अनुसार, इस टंकी का निर्माण 21 दिसंबर 2022 को एनसीसी लिमिटेड (NCC Limited) ने शुरू किया गया था और इसकी कुल लागत लगभग 3.62 करोड़ रुपये थी. इसकी कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम है, जिसकी देखरेख में पिछले एक साल से सप्लाई चल रही थी. ग्रामीणों का कहना है कि इतने कम समय में टंकी का गिरना सीधे तौर पर विभाग की गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार को दर्शाता है.

सांसद ने दिया जांच का आदेश: घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. आंवला सांसद नीरज मौर्या ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस मामले को लोकसभा और दिशा की बैठक में मजबूती से उठाएंगे. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जल जीवन मिशन में भारी गड़बड़ियां हो रही हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी अनिवार्य है. फिलहाल, डीएम अविनाश सिंह से इस संबंध में पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन बैठक में व्यस्त थे.

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Last Updated : May 4, 2026 at 8:14 PM IST

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