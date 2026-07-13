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बरेली में सपा की महिला सभा का प्रदर्शन; थाली-चम्मच बजाकर जताया विरोध, BJP को घेरा

प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और जनसमस्याओं के समाधान की मांग की.

बरेली में सपा की महिला सभा का प्रदर्शन.
बरेली में सपा की महिला सभा का प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 7:47 AM IST

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बरेली: समाजवादी पार्टी महिला सभा ने भाजपा सरकार के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया. जिलाध्यक्ष स्मिता यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से थाली और चम्मच बजाते हुए सड़कों पर उतरीं. इस दौरान उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए स्मिता यादव ने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से थाली और चम्मच बजाने की अपील की थी. उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि भाजपा नेताओं से ही थाली बजाना सीखा है. अब उसी माध्यम से सरकार के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य अंधकार में है. बेरोजगारी और महंगाई से आम जनता परेशान है.

बरेली में सपा की महिला सभा का प्रदर्शन. (Video Credit: ETV Bharat)

स्मिता यादव ने कहा कि यदि युवाओं को रोजगार और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता मिले तो अपराधों में भी कमी आएगी. उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है. राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भगवान राम सभी की आस्था के केंद्र हैं और उनकी आस्था का राजनीतिक लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए.

प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और जनसमस्याओं के समाधान की मांग की. इस मौके पर शबाना, रेशमा, सीमा, परवीन, नीलम, कविता, दुर्गा, पूनम, समर खान, रुबीना खान, शबीना खान, आलिया, अर्शमान, आइजा, रेखा, शिफा और रीना सहित बड़ी संख्या में सपा महिला सभा की कार्यकर्ता मौजूद रहीं.

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