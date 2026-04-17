ETV Bharat / state

दुखद; टिन शेड लगाते समय बरेली में समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी की मौत

बरेली : फरीदपुर थाना क्षेत्र में हुए हादसे में देवरनिया थाना क्षेत्र के दमखोदा सिंधौरा निवासी मोहम्मद अहमद की दुखद मौत हो गई. मोहम्मद अहमद टिन शेड लगाने का कार्य कर रहे थे. इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वे काफी ऊंचाई से नीचे गिर पड़े. गंभीर रूप से घायल अहमद को आननफानन नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है.





देवरनिया थाना क्षेत्र के दमखोदा निवासी मोहम्मद अहमद, पुत्र बली मोहम्मद, ग्राम सिंधौरा के रहने वाले थे. वे समाजवादी पार्टी में सेक्टर प्रभारी होने के साथ-साथ दमखोदा ब्लॉक में बीडीसी सदस्य भी थे. बताया जा रहा है कि वे फरीदपुर थाना क्षेत्र में टिन शेड लगाने का कार्य कर रहे थे. इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने वे ऊंचाई से नीचे गिर पड़े. हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं. मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.





मोहम्मद अहमद के परिवार में पत्नी रेशमा, बेटी मुस्कान और दो बेटे उवैस व जुबैर हैं. उनके निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. वहीं घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और सपा नेता उनके घर पहुंचे. इस दौरान विधायक अताउर रहमान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख वफाउर रहमान, हाशिम अली और नासिर रजा समेत कई लोगों ने शोक व्यक्त किया और परिजनों को सांत्वना दी.