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बरेली में नवजात की मौत मामले में साई हेल्थ केयर अस्पताल सील, स्टाफ ताला लगाकर फरार

बरेली : सिरौली में निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए साई हेल्थ केयर अस्पताल को सील कर दिया है. वहीं टीम के आने की भनक लगते ही अस्पताल का स्टाफ ताला लगाकर मौके से फरार हो गया. टीम को अस्पताल बंद मिला, जिसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई.

सिरौली के अलीगंज रोड स्थित इस अस्पताल में 15 अगस्त को प्रसव के दौरान नवजात की मौत हुई थी. पलथा गांव निवासी लोकेश यादव ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए थे. उनका कहना था कि उनकी गर्भवती पत्नी को बेहतर इलाज का भरोसा देकर अस्पताल में भर्ती किया गया था. आरोप है कि उनकी अनुमति के बिना ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद नवजात की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई.

मामले की शिकायत सिरौली पुलिस से की गई थी. पुलिस ने शिकायती पत्र स्वास्थ्य विभाग को भेजा, जिसके बाद विभागीय टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया. नोडल अधिकारी डॉ. लइक अंसारी ने बताया, टीम के पहुंचने से पहले ही अस्पताल स्टाफ फरार हो गया था. इसके बाद अस्पताल को सील करने के साथ भवन मालिक को नोटिस जारी किया गया है.

उन्होंने यह भी बताया कि सिरौली में अन्य अस्पतालों को चेक करने की कोशिश की पर वह सूचना पाते ही अपने-अपने संस्थानों पर तालें लगाकर फरार हो गए. स्वास्थ्य विभाग आगे भी अपनी कार्रवाई जारी रखेगा.