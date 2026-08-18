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बरेली में नवजात की मौत मामले में साई हेल्थ केयर अस्पताल सील, स्टाफ ताला लगाकर फरार

सिरौली के अलीगंज रोड स्थित साई हेल्थ केयर अस्पताल में 15 अगस्त को प्रसव के दौरान नवजात की मौत हुई थी.

अस्पताल किया गया सील.
अस्पताल किया गया सील. (Photo Credit; Health Department)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 9:39 PM IST

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बरेली : सिरौली में निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए साई हेल्थ केयर अस्पताल को सील कर दिया है. वहीं टीम के आने की भनक लगते ही अस्पताल का स्टाफ ताला लगाकर मौके से फरार हो गया. टीम को अस्पताल बंद मिला, जिसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई.

सिरौली के अलीगंज रोड स्थित इस अस्पताल में 15 अगस्त को प्रसव के दौरान नवजात की मौत हुई थी. पलथा गांव निवासी लोकेश यादव ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए थे. उनका कहना था कि उनकी गर्भवती पत्नी को बेहतर इलाज का भरोसा देकर अस्पताल में भर्ती किया गया था. आरोप है कि उनकी अनुमति के बिना ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद नवजात की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई.

मामले की शिकायत सिरौली पुलिस से की गई थी. पुलिस ने शिकायती पत्र स्वास्थ्य विभाग को भेजा, जिसके बाद विभागीय टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया. नोडल अधिकारी डॉ. लइक अंसारी ने बताया, टीम के पहुंचने से पहले ही अस्पताल स्टाफ फरार हो गया था. इसके बाद अस्पताल को सील करने के साथ भवन मालिक को नोटिस जारी किया गया है.

उन्होंने यह भी बताया कि सिरौली में अन्य अस्पतालों को चेक करने की कोशिश की पर वह सूचना पाते ही अपने-अपने संस्थानों पर तालें लगाकर फरार हो गए. स्वास्थ्य विभाग आगे भी अपनी कार्रवाई जारी रखेगा.

आंवला में भी दो अल्ट्रासाउंड सेंटर हो चुके हैं सील : यह पहला मामला नहीं है जब स्वास्थ्य विभाग ने जिले में कार्रवाई की हो. कुछ दिन पहले आंवला क्षेत्र में भी स्वास्थ्य विभाग ने दो अल्ट्रासाउंड सेंटरों को सील किया था. लगातार सामने आ रही कार्रवाई के बावजूद जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में कथित अवैध अस्पताल, नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटरों के संचालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

स्थानीय स्तर पर आरोप लग रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की नियमित निगरानी और सख्त कार्रवाई में कमी के कारण ऐसे प्रतिष्ठानों को बढ़ावा मिल रहा है. हालांकि, इन आरोपों की वास्तविकता विभागीय जांच के बाद ही स्पष्ट होगी. वहीं नवजात की मौत के मामले में भी अब जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जानी है.

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