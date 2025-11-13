ETV Bharat / state

बरेली बवाल; हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस पर हमला करने का मतलब राज्य पर हमला करना

प्रयागराज : बरेली में जुलूस निकालने के दौरान 'सर तन से जुदा' का नारा लगाने और पुलिस पर हमला करने की घटना को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस पर हमला करने का मतलब राज्य पर हमला करना है. घटना के मुख्य आरोपी अदनान और एक अन्य याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की. इससे पूर्व अदालत इसी मामले के दो आरोपियों गौहर खान और शाकिब जमाल की याचिका भी खारिज कर चुकी है.

प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने याचिका का विरोध किया. अपर महाधिवक्ता का कहना था कि आरोपियों ने न सिर्फ उन्मादी नारे लगाए, बल्कि पुलिस पर हमला किया. दो कांस्टेबल को इसमें चोटें आईं, उनकी वर्दियां भी फाड़ दी गई. भीड़ में शामिल लोग बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में थे. याची उनका नेतृत्व कर रहा था.

मामले के अनुसार, कानपुर में 'आई लव मोहम्मद' मामले को लेकर की गई कार्रवाई के विरोध में 26 सितंबर को आईएमसी के मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड पर प्रदर्शन करने के लिए जुलूस निकाला गया. जुलूस में शामिल लोग 'सर तन से जुदा' जैसे आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे. इस दौरान पुलिस ने उनको रोका तो भीड़ हमलावर हो गई और पुलिसकर्मियों से मारपीट की गई. पुलिस ने इस मामले में 52 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.