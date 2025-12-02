ETV Bharat / state

बरेली में दिनदहाड़े लूट; बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से 8 लाख के आभूषण और कैश छीने, फायरिंग करते हुए भागे

बरेली: जिले में दिनदहाड़े बड़ी लूट की वारदात सामने आई है. थाना शेरगढ़ में क्षेत्र स्थित शाही-शेरगढ़ मुख्य मार्ग पर सोमवार की शाम को कुडका भट्टा के पास नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी को तमंचा दिखाकर जेवर और कैश लूटकर फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और व्यापारी की शिकायत पर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, कस्बा शाही के मोहल्ला ठाकुरद्वारा निवासी सर्राफा व्यापारी सुभाष रस्तोगी की नगरिया सोबरनी के चौधरी मार्केट में ज्वेलर की दुकान है. रोज की तरह सोमवार की शाम करीब 4.30 बजे ज्वेलर दुकान बंद करके थैले में जेवर लेकर बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान पीछे से आए 6 नकाबपोश बदमाशों ने कुडका भट्टा के पास धक्का देकर ज्वेलर को बाइक से गिरा दिया. विरोध करने पर बदमाशों ने तमंचे की बट से हमला कर बैग छीन लिया.