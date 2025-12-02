ETV Bharat / state

बरेली में दिनदहाड़े लूट; बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से 8 लाख के आभूषण और कैश छीने, फायरिंग करते हुए भागे

6 नकाबपोश बदमाशों ने धक्का देकर बाइक से गिराया, विरोध करने पर तमंचे के बट से किया हमला

Photo Credit; ETV Bharat
बरेली में बदमाशों ने व्यापारी से लूटे आठ लाख रुपए. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 11:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली: जिले में दिनदहाड़े बड़ी लूट की वारदात सामने आई है. थाना शेरगढ़ में क्षेत्र स्थित शाही-शेरगढ़ मुख्य मार्ग पर सोमवार की शाम को कुडका भट्टा के पास नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी को तमंचा दिखाकर जेवर और कैश लूटकर फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और व्यापारी की शिकायत पर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, कस्बा शाही के मोहल्ला ठाकुरद्वारा निवासी सर्राफा व्यापारी सुभाष रस्तोगी की नगरिया सोबरनी के चौधरी मार्केट में ज्वेलर की दुकान है. रोज की तरह सोमवार की शाम करीब 4.30 बजे ज्वेलर दुकान बंद करके थैले में जेवर लेकर बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान पीछे से आए 6 नकाबपोश बदमाशों ने कुडका भट्टा के पास धक्का देकर ज्वेलर को बाइक से गिरा दिया. विरोध करने पर बदमाशों ने तमंचे की बट से हमला कर बैग छीन लिया.

सुभाष रस्तोगी की ने बताया कि बैग में करीब 27,000 रुपये और लगभग 8 लाख के सोने-चांदी के आभूषण थे. वहीं, ज्वेलर को बचाने पहुंचे गांव कुडका निवासी शेर सिंह को भी बदमाशों ने उन्हें पीट-पीटकर घायल कर दिया. इस दौरान बदमाशों ने दहशत फैलाने के मकसद से फायरिंग की और फरार हो गए. घटनास्थल पर एक कारतूस पाया गया है.

पीड़ित व्यापारी ने तुरंत शाही और शेरगढ़ पुलिस को सूचना दी. आरोप है कि थाना शेरगढ़ का क्षेत्र होने के बावजूद पुलिस करीब डेढ़ घंटे बाद मौके पर पहुंची. एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: मेरठ में 8वीं के छात्र का शव बाथरुम में लटका मिला; BSF जवान पिता मेघालय में हैं तैनात

TAGGED:

8 LAKH LOOTED FROM BULLION TRADER
BAREILLY NEWS
PILIBHIT ROBBERY AT GUNPOINT
सर्राफा व्यापारी से 8 लाख की लूट
BAREILLY ROBBERY NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.