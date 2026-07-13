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मुजफ्फरनगर डिपो की बस के ड्राइवर को चलती बस में आया हार्ट अटैक, दम तोड़ने से पहले बचाई 50 यात्रियों की जान

बरेली: मुजफ्फरनगर डिपो की रोडवेज बस चला रहे एक संविदा चालक की अचानक तबीयत बिगड़ने से एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. सीने में तेज दर्द उठने के बावजूद चालक ने हिम्मत और सूझबूझ दिखाते हुए बस को सुरक्षित सड़क किनारे रोक दिया. इसके बाद परिचालक ने तत्काल एंबुलेंस बुलाकर चालक को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है.

लखनऊ जा रही थी बस: शामली के थाना बाबरी क्षेत्र के गांव भजूं निवासी सुनील कुमार (48) रोडवेज में संविदा चालक के रूप में कार्यरत थे. रविवार को वह मुजफ्फरनगर डिपो की बस लेकर यात्रियों को लेकर लखनऊ जा रहे थे. जब बस बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव टिसुआ के पास पहुंची, तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा और उनकी तबीयत बिगड़ गई. चलती बस में चालक की हालत बिगड़ते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और हादसे की आशंका से सभी घबरा गए.

आखिरी सांस तक निभाई जिम्मेदारी: सुनील कुमार ने हिम्मत और सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को सड़क किनारे सुरक्षित रोक दिया. इसके बाद परिचालक ने बिना देर किए एंबुलेंस को सूचना दी और चालक को बरेली जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही परिजन और परिचित अस्पताल पहुंच गए.