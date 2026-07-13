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मुजफ्फरनगर डिपो की बस के ड्राइवर को चलती बस में आया हार्ट अटैक, दम तोड़ने से पहले बचाई 50 यात्रियों की जान

रोडवेज बस के चालक सुनील कुमार ने बरेली के फरीदपुर में हार्टअटैक आने के बावजूद सूझबूझ से बस को सुरक्षित रोककर यात्रियों की जान बचाई.

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सीने में दर्द के बाद भी मुजफ्फरनगर डिपो की बस को ड्राइवर ने सुरक्षित रोका. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 5:58 PM IST

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Updated : July 13, 2026 at 6:03 PM IST

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बरेली: मुजफ्फरनगर डिपो की रोडवेज बस चला रहे एक संविदा चालक की अचानक तबीयत बिगड़ने से एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. सीने में तेज दर्द उठने के बावजूद चालक ने हिम्मत और सूझबूझ दिखाते हुए बस को सुरक्षित सड़क किनारे रोक दिया. इसके बाद परिचालक ने तत्काल एंबुलेंस बुलाकर चालक को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है.

लखनऊ जा रही थी बस: शामली के थाना बाबरी क्षेत्र के गांव भजूं निवासी सुनील कुमार (48) रोडवेज में संविदा चालक के रूप में कार्यरत थे. रविवार को वह मुजफ्फरनगर डिपो की बस लेकर यात्रियों को लेकर लखनऊ जा रहे थे. जब बस बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव टिसुआ के पास पहुंची, तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा और उनकी तबीयत बिगड़ गई. चलती बस में चालक की हालत बिगड़ते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और हादसे की आशंका से सभी घबरा गए.

आखिरी सांस तक निभाई जिम्मेदारी: सुनील कुमार ने हिम्मत और सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को सड़क किनारे सुरक्षित रोक दिया. इसके बाद परिचालक ने बिना देर किए एंबुलेंस को सूचना दी और चालक को बरेली जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही परिजन और परिचित अस्पताल पहुंच गए.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा: चालक की मौत से परिवार में शोक छा गया और उनकी पत्नी अर्चना का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार में पत्नी के अलावा तीन बच्चे हैं जिनका रोना देखकर अस्पताल में मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं. इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण की औपचारिक पुष्टि होगी.

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Last Updated : July 13, 2026 at 6:03 PM IST

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