बुलेरो-टैंकर भिड़ंत का खुलासा; हरियाणा से किडनैप कर बरेली ला रहे थे बदमाश, साजिशकर्ता ही बने हादसे का शिकार
एसपी सिटी मानुष पारिक ने यह भी बताया, प्रेम प्रसंग के कारण अपहरण की साजिश रचने वाले तीन लोगों की हादसे में मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 10:24 PM IST
बरेली: बरेली में प्रेम प्रसंग में रची गई साजिश ने खुद साजिशकर्ताओं की जान ले ली. सीबीगंज क्षेत्र में हुए इस हादसे में तीन साजिशकर्ताओं समेत पांच लोगों की मौत हुई थी. इस मामले का बरेली पुलिस ने अब पूरी तरह खुलासा कर दिया है. सीबीगंज थाना क्षेत्र के बड़े बाईपास पर खड़े टैंकर में बुलेरो कार की भीषण टक्कर महज दुर्घटना नहीं बल्कि एक अपहरण की साजिश का नतीजा थी.
प्रेम प्रसंग और अपहरण का खुलासा: एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि हादसे में मारा गया मनमोहन, फरीदपुर निवासी नत्थू का बेटा था. वह मनोज की बहन की बेटी से प्रेम करता था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन मनोज इस रिश्ते के खिलाफ था.
इसी विरोध के चलते मनमोहन ने अपने साथियों सिकंदर, विशेष यादव और ड्राइवर प्रिंस के साथ मिलकर मनोज और उसके दो मासूम बच्चों का अपहरण किया था. वे मनोज को रास्ते से हटाने और बच्चों को फरीदपुर से दिल्ली हाईवे की ओर शिफ्ट करने की योजना बना रहे थे.
सड़क हादसे में किडनैपर्स की मौत: दुर्घटना के दिन बुलेरो में कुल छह लोग सवार थे और तेज रफ्तार के चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर खड़े टैंकर में पीछे से जा घुसी. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि बाद में मृतकों की कुल संख्या पांच हो गई. इस हादसे में मुख्य साजिशकर्ता मनमोहन, सिकंदर और विशेष यादव की मौत हो गई. कार ड्राइवर प्रिंस सहित दोनों बच्चे इस घटना में घायल हो गए थे, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है.
ड्राइवर ने पुलिस को गुमराह किया था: मामले का खुलासा तब हुआ जब घायल ड्राइवर प्रिंस ने पूछताछ के दौरान पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. पुलिस को शक हुआ और वाहन की जांच की गई, जिससे पता चला कि बुलेरो फरीदपुर के नत्थू की है. जब पुलिस नत्थू के घर पहुंची तो वहां से अपहृत ऑटो ड्राइवर मनोज को बरामद किया गया. इसके बाद पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ और पता चला कि मनोज की पत्नी ने हरियाणा में पहले ही अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था.
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