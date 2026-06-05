बरेली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान की जमानत नामंजूर, फतेहगढ़ जेल में है बंद
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा आरोप गंभीर हैं और जमानत का आधार नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 10:16 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. तौकीर पर दंगे की साजिश रचने और लोगों को उकसाने का आरोप है. शुक्रवार को न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने फैसला सुनाया.
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया गया था कि 26 सितंबर को बरेली में नमाज के बाद हिंसा सुनियोजित थी. शहर में कई स्थानों पर आगजनी, फायरिंग और पुलिस पर हमले किए गए.
हिंसा के पीछे तौकीर रजा की मुख्य भूमिका थी. हिंसा से जुड़े 10 मामलों में रिपोर्ट दर्ज की गई. सभी में मौलाना तौकीर रजा नामजद है. पुलिस ने उसे हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है.
बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि तौकीर रजा को राजनीतिक दबाव में फंसाया गया है. आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है. मामले की जांच पूरी हो चुकी है. ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा आरोप गंभीर हैं और जमानत का आधार नहीं है.
बरेली में हिंसा भड़काने का कथित मास्टर माइंड मौलाना तौकीर रजा खान फिलहाल फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल में बंद है. उसके खिलाफ बरेली के बारादरी, कोतवाली, कैंट, किला और प्रेम नगर थाने में मुकदमा दर्ज है. उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की थी. उसका तर्क था का राजनैतिक षड़यंत्र के तहत उसे फंसाया गया है.
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