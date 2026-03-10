ETV Bharat / state

बरेली दंगा केस; आरोपियों की याचिकाएं खारिज़, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत देने से किया इंकार

दंगे के बाद 28 नामजद लोगों और कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.

बरेली दंगे के आरोपियों की याचिकाएं कोर्ट ने की खारिज़. (Photo Credit; ETV Bharat)
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली दंगे में शामिल 4 आरोपियों को राहत देने से इंकार करते हुए उनकी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. Petitions में घटना से सम्बन्धित प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी. घटना के आरोपी आशू, अज़मल राफी, नईम कुरैशी और मो. साजिद की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति जे.जे मुनीर और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने सुनवाई की.

ये था पूरा मामला: घटना 26 सितंबर 2025 की है. मौलाना तौकीर रज़ा के आह्वान पर मुस्लिम समुदाय के लोग मुस्लिम युवाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए थे. भीड़ में मौजूद कुछ लोग सर तन से जुदा का नारा लगाने लगे. पुलिस के मना करने पर भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया. ईंट पत्थर और लाठी डंडों से पुलिस पर हमला हुआ, पेट्रोल बम भी फेंके गए, फायरिंग भी की गई. इस मामले में थाना बारादरी के एसएचओ धनंजय पांडे ने 28 नामजद लोगों और कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

याचियों का कहना था कि वे घटना में शामिल नहीं थे. उनको रंजिश के कारण झूठे मुकदमे में फंसाया गया है. कुछ याचियों का कहना था कि वे घटना के समय किसी अन्य जगह पर थे, भीड़ में किसी की शिनाख्त नहीं हो सकी. पुलिस ने मनमाने तरीके से याचियों को केस में फंसा दिया.

वहीं याचिका का विरोध करते हुए, अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि घटना काफी गंभीर है. आरोपियों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया. देश विरोधी नारे लगाए और कानून व्यवस्था को पूरी तरह से छिन्न-भिन्न कर दिया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, घटना की गंभीरता को देखते हुए याचिकाएं खारिज़ कर दी.

