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बरेली में कुत्तों के झुंड के हमले से घबराकर बाइक से गिरीं रिटायर्ड शिक्षिका, सिर में चोट लगने से मौत

बरेली के कर्मचारी नगर में कुत्तों के झुंड के हमले से घबराकर बाइक से गिरीं रिटायर्ड शिक्षिका मंजू सक्सेना की मौत हो गई.

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कुत्तों के झुंड ने ली जान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 9:37 PM IST

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बरेली: बरेली के कर्मचारी नगर क्षेत्र में बुधवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 65 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका मंजू सक्सेना की जान चली गई. कुत्तों के झुंड के हमले से घबराकर वह बाइक से गिर पड़ीं, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई और मौके पर ही मौत हो गई. महिला अपने बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर दामाद के घर जा रही थीं, तभी रास्ते में आवारा कुत्तों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया. अचानक हुए इस हमले और कुत्तों के भौंकने से महिला संतुलन खो बैठीं और सड़क पर गिर गईं.

दिल्ली जाने की कर रही थीं तैयारी: जानकारी के अनुसार, वीर सावरकर फेस-2 निवासी मंजू सक्सेना बेसिक शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुई थीं. उन्हें अपने दामाद शुभम सक्सेना के साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए दिल्ली जाना था. इसी सिलसिले में उनका बेटा शानू उन्हें बाइक से कर्मचारी नगर स्थित केसर वाटिका में दामाद के घर छोड़ने जा रहा था. जैसे ही वे ऑफिसर्स एन्क्लेव विस्तार कॉलोनी में राहुल प्रोविजन स्टोर के पास पहुंचे, तभी आधा दर्जन कुत्तों का झुंड बाइक के पीछे दौड़ पड़ा.

अस्पताल पहुंचने से पहले थमीं सांसें: घबराहट में मंजू सक्सेना बाइक के पिछले हिस्से से अनियंत्रित होकर नीचे गिर गईं. सिर के बल गिरने और अधिक खून बहने के कारण उनकी हालत नाजुक हो गई, जिसके बाद परिजन उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया. दोपहर बाद गमगीन माहौल में मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिससे कॉलोनी के निवासी भी स्तब्ध हैं.

नगर निगम पर उठे सवाल: मंजू सक्सेना की समधिन शशि रायजादा ने बताया कि कुत्तों के आतंक के कारण एक हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया है. वहीं, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने इस मामले पर अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं मिली है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जानकारी मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. यह घटना एक बार फिर शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या और नगर निगम की लचर व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.

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