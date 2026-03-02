ETV Bharat / state

बरेली की रामलीला जिसे अंग्रेज भी नहीं रोक पाए, 166 साल से कायम है परंपरा

होली के अवसर पर बमनपुरी में सदियों से आयोजित होती है रामलीला.

बमनपुरी में आयोजित होने वाली रामलीला का दृश्य.
बमनपुरी में आयोजित होने वाली रामलीला का दृश्य. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 2, 2026 at 9:28 AM IST

बरेली : होली के अवसर पर शहर के बमनपुरी क्षेत्र में होने वाली रामलीला अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए विख्यात है. वर्ष 1861 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान शुरू हुई रामलीला की परंपरा आज भी हर्षोल्लास और आस्था के साथ आयोजित की जाती है. खास बात यह है कि अंग्रेजी हुकूमत के तमाम प्रयासों के बावजूद यहां होने वाले रामलीला के आयोजन को बंद नहीं कराया जा सका.

बरेली बमनपुरी की ऐतिहासिक रामलीला. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)



बताया जाता है कि अंग्रेजी शासन के दौरान देश में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था. इसी दौरान बरेली के लोगों ने सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने के उद्देश्य से बमनपुरी में रामलीला की शुरुआत की. बमनपुरी में शुरू हुआ यह मंचन धीरे-धीरे जनआस्था का केंद्र बन गया. अंग्रेजी प्रशासन ने भीड़ और जनसमूह को देखते हुए इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जनता की आस्था के आगे वे सफल नहीं हो सके.

बमनपुरी में आयोजित होने वाली रामलीला का दृश्य.
बमनपुरी में आयोजित होने वाली रामलीला के पात्र. (Photo Credit : ETV Bharat)



होली के अवसर पर आयोजित होने के कारण बमनपुरी की यह रामलीला विशेष पहचान रखती है. फाल्गुन पूर्णिमा से पहले लीला का मंचन होता है और छोटी होली के दिन राम बारात भी निकाली जाती है. इस दौरान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और अन्य पात्रों की आकर्षक झांकियां पूरे शहर में भ्रमण कराई जाती हैं. जगह-जगह स्वागत, पुष्पवर्षा और रंगों की बौछार के बीच पूरा शहर भक्तिमय और उत्सवमय माहौल में नजर आता है.



रामलीला कमेटी के सदस्यों का कहना है कि इस बार बमनपुरी की रामलीला का 166 वां मंचन है. हर वर्ष आयोजन को भव्य रूप देने का प्रयास रहता है. रामलीला में शहर के अलावा आसपास के जिलों समेत कई राज्यों के लोग भी रामलीला मंचन और राम बारात देखने पहुंचते हैं. बमनपुरी की रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि बरेली की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है.

