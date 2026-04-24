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बरेली की बैराज परियोजना में पलीता ! 15 साल से इंतज़ार, लागत हुई दुगुनी, फिर भी परियोजना अधूरी

अधूरी रामगंगा बैराज परियोजना. ( Photo Credit : ETV Bharat )