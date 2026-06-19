बरेली के प्राथमिक विद्यालय ने रचा इतिहास; स्वच्छता और हरियाली के लिये मिला सम्मान, राष्ट्रीय रैंकिंग में हासिल किया 29वां स्थान
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. विनीता ने बताया कि वर्ष 2016 और 2017 में राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिल चुका है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 8:31 PM IST
बरेली : सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की दिशा में बहेड़ी ब्लॉक का प्राथमिक विद्यालय सहजनी एक मिसाल बनकर उभरा है. स्वच्छता, हरित परिसर और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के दम पर विद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की हैं. केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग (SHVR) 2025-26 में विद्यालय को देशभर में 29वीं रैंक प्राप्त हुई है.
विद्यालय की इस उपलब्धि से पूरे बरेली जिले में खुशी का माहौल है. यह रेटिंग स्कूलों में स्वच्छता, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन, हरित वातावरण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर दी जाती है. इन सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के चलते प्राथमिक विद्यालय सहजनी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल रहा.
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. विनीता ने बताया कि विद्यालय ने स्वच्छ एवं हरित वातावरण तैयार करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं. इसी का परिणाम है कि विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान मिला है.
विद्यालय की उपलब्धियां पहले भी चर्चा में रही हैं. वर्ष 2016 और 2017 में इसे राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिल चुका है. इसके अलावा वर्ष 2022 में विद्यालय के उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रधानाध्यापक राजीव सिंह और ग्राम प्रधान रघुवीर सिंह पाल को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था.
प्रधानाध्यापक राजीव सिंह के नेतृत्व में विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सूखा एवं गीला कचरा प्रबंधन और हरित परिसर विकसित किया गया है. साथ ही शिक्षकों द्वारा नवाचारी शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है. विद्यालय की यह उपलब्धि अन्य सरकारी स्कूलों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई है.
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