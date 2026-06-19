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बरेली के प्राथमिक विद्यालय ने रचा इतिहास; स्वच्छता और हरियाली के लिये मिला सम्मान, राष्ट्रीय रैंकिंग में हासिल किया 29वां स्थान

बरेली के प्राथमिक विद्यालय ( Photo credit: ETV Bharat )