बरेली में रामायण वाटिका के लोकार्पण की तैयारियां तेज, सीएम योगी कर सकते हैं दौरा
बरेली विकास प्राधिकरण ने 46 करोड़ की लागत से रामायण वाटिका का निर्माण कराया है.
Published : March 11, 2026 at 3:06 PM IST|
Updated : March 11, 2026 at 3:19 PM IST
बरेली : बरेली विकास प्राधिकरण की देखरेख में बनी रामायण वाटिका के लोकार्पण की तारीख नजदीक आ चुकी है. इसको लेकर इसी सप्ताह मुख्यमंत्री का दौरा हो सकता है. वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए बरेली प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इस मौके पर करीब 46 करोड़ रुपये की लागत से तैयार रामायण वाटिका समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया जाएगा.
बता दें, Bareilly Development Authority की अगुवाई में रामायण वाटिका का निर्माण कराया गया है. यह पार्क पूरी तरह से रामायण की घटनाओं पर विकसित किया गया है. जहां रामायण के विभिन्न प्रसंगों और पात्रों को मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है. पार्क का उद्देश्य लोगों को भगवान राम के आदर्शों और रामायण की शिक्षाओं से प्रेरित करना है.
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ रामायण वाटिका का निरीक्षण किया गया है. मुख्यमंत्री के संभावित रूट का भी जायजा लिया गया है. रामायण वाटिका परिसर को बेहतर ढंग से सजाने-संवारने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं. इस मौके पर 1500 आवासीय इकाइयों वाली कॉलोनी का भी निरीक्षण किया जाएगा. मुख्यमंत्री के संभावित दौरे के दौरान बरेली की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रस्तावित है.
जिलाधिकारी ने बताया कि राम वाटिका में स्थापित प्रतिमा प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है. जिसके लिए बीडीए और उसकी पूरी टीम बधाई की पात्र है. इसके अलावा प्रशासनिक टीम ने एयरपोर्ट, हेलीपैड और अन्य व्यवस्थाओं का भी पूर्व अभ्यास के तौर पर निरीक्षण किया है. रामायण वाटिका आम लोगों के लिए औपचारिक लोकार्पण के बाद ही खोली जाएगी.
