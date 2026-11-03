बरेली में कुक्कुट मेला; एमयू का अंडा और एग पेड़ा बना आकर्षण, 50 से अधिक स्टॉलों पर दिखी वैज्ञानिक तकनीक की झलक
इज्जतनगर स्थित आईसीएआर/सीएआरआई संस्थान में कुक्कुट मेले का आयोजन किया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 1:46 PM IST
बरेली : इज्जतनगर के आईसीएआर/सीएआरआई संस्थान में सोमवार को 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित विराट कुक्कुट मेले में कई अद्भुत नजारे देखने को मिले. मेले में किसानों और कुक्कुट उद्यमियों का हुजूम उमड़ा. 50 से अधिक स्टॉलों पर कुक्कुट पालन, कृषि तकनीक और ग्रामीण स्वरोजगार से जुड़ी उपलब्धियां प्रदर्शित की गईं. वहीं, एमयू का अंडा और उससे तैयार एग पेड़ा लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र रहा. बच्चों ने भी परिवार के साथ पहुंचकर मेले का आनंद लिया।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलपति डॉ. सुमंत व्यास रहे. इसके अलावा विशिष्ट अतिथि आईसीएआर के सहायक महानिदेशक डॉ. एचके नरूला समेत देश के विभिन्न हिस्सों से आए वैज्ञानिकों और कुक्कुट उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों ने शिरकत की. संस्थान के कार्यवाहक निदेशक डॉ. जगबीर सिंह त्यागी ने अतिथियों का स्वागत किया.
कार्यक्रम में अब्बास रिजवी, सैयद फैज अहमद चिश्ती और वशिष्ठ राव को कुक्कुट पालन व हैचरी व्यवसाय में योगदान के लिए सम्मानित किया गया. वरिष्ठ पत्रकार शंकर दास को भी पत्रकारिता में दीर्घकालीन योगदान के लिए प्रशस्ति-पत्र दिया गया. ग्रामीण स्वरोजगार, महिला सशक्तीकरण और आजीविका के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया.
इस दौरान संस्थान की वेबसाइट का लोकार्पण और सीमन डाइल्यूएंट तकनीक का राठी हैचरीज़ को 10 लाख रुपये में हस्तांतरण किया गया. मशरूम उत्पादन, हिंदी स्मारिका-2026 और आधुनिक कुक्कुट उत्पादन पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी हुआ. वक्ताओं ने वैज्ञानिक अनुसंधान को किसानों तक पहुंचाने और आधुनिक तकनीक से रोजगार व उद्यमिता बढ़ाने पर जोर दिया.
संस्थान के कार्यवाहक निदेशक डॉ. जगबीर सिंह त्यागी ने कहा कि किसानों को पारंपरिक कुक्कुट पालन के साथ उत्पादों का वैल्यू एडिशन भी अपनाना चाहिए. यदि किसान सीधे मुर्गा बेचने के बजाय उसका प्रसंस्करण कर बाजार में उतारें तो 100 रुपये का उत्पाद 500 रुपये में बिक सकता है. इससे उनकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है. बच्चों और युवाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए एग पेड़ा, एग बिस्कुट और चकली जैसे उत्पाद तैयार किए गए हैं. जिम जाने वाले युवाओं के लिए 100 मिलीलीटर की विशेष प्रोटीन ड्रिंक विकसित की गई है, जिसमें 10 से 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध है.
डॉ. जगबीर सिंह त्यागी ने कहा कि पोल्ट्री फार्म से निकलने वाले अपशिष्ट से उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार की जा रही है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में मददगार होगी. संस्थान एससी-एसटी और पूर्वोत्तर क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से गांवों तक वैज्ञानिक तकनीक और प्रशिक्षण पहुंचा रहा है. वैज्ञानिक किसानों और बेरोजगार युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं.
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