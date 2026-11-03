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बरेली में कुक्कुट मेला; एमयू का अंडा और एग पेड़ा बना आकर्षण, 50 से अधिक स्टॉलों पर दिखी वैज्ञानिक तकनीक की झलक

बरेली कुक्कुट मेले के खास उत्पाद. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बरेली : इज्जतनगर के आईसीएआर/सीएआरआई संस्थान में सोमवार को 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित विराट कुक्कुट मेले में कई अद्भुत नजारे देखने को मिले. मेले में किसानों और कुक्कुट उद्यमियों का हुजूम उमड़ा. 50 से अधिक स्टॉलों पर कुक्कुट पालन, कृषि तकनीक और ग्रामीण स्वरोजगार से जुड़ी उपलब्धियां प्रदर्शित की गईं. वहीं, एमयू का अंडा और उससे तैयार एग पेड़ा लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र रहा. बच्चों ने भी परिवार के साथ पहुंचकर मेले का आनंद लिया।



जानकारी देते कार्यवाहक निदेशक डॉ. जगबीर सिंह त्यागी. (Video Credit : ETV Bharat) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलपति डॉ. सुमंत व्यास रहे. इसके अलावा विशिष्ट अतिथि आईसीएआर के सहायक महानिदेशक डॉ. एचके नरूला समेत देश के विभिन्न हिस्सों से आए वैज्ञानिकों और कुक्कुट उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों ने शिरकत की. संस्थान के कार्यवाहक निदेशक डॉ. जगबीर सिंह त्यागी ने अतिथियों का स्वागत किया.