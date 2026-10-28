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इलेक्ट्रिक चाक से हाईटेक हुए कुम्हार; मिट्टी की कमी से सिमट रहा कारोबार, दीपावली और करवाचौथ से जगी कमाई की उम्मीद

बरेली: दीपावली और करवाचौथ के त्योहार नजदीक आते ही बरेली में कुम्हारों के चाक की रफ्तार बढ़ गई है. घरों को रोशन करने वाले मिट्टी के दीये, करवाचौथ के करवे, कलश और दूसरे पारंपरिक बर्तन बनाने में कारीगर दिन-रात जुटे हैं.

आधुनिक तकनीक ने उनके काम को पहले के मुकाबले आसान बनाया है. सरकार की योजनाओं के तहत मिले इलेक्ट्रिक चाक से अब कम समय और मेहनत में ज्यादा बर्तन तैयार हो पा रहे हैं.

कंडे और लकड़ी की जगह फाइबर का इस्तेमाल: मिट्टी के बर्तनों को पकाने के तरीके में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. कारीगरों के मुताबिक, पहले इसके लिए गोबर के कंडों और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था. अब कुछ कारीगरों ने इनकी जगह फाइबर का इस्तेमाल शुरू किया है. उनका कहना है कि इससे धुआं कम निकलता है और खर्च में भी बचत होती है, हालांकि इसका वास्तविक असर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और भट्टी की तकनीक पर निर्भर करता है.

जगह की कमी से घरों की छतों पर बनानी पड़ी भट्टी: तकनीक से काम आसान हुआ है, लेकिन कुम्हारों के सामने जगह की कमी अब भी बड़ी समस्या है. प्रजापति समाज से जुड़े कारीगर बताते हैं कि उनके परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं हैं और उनके मकान भी छोटे हैं. ऐसे में मिट्टी जुटाने से लेकर बर्तन बनाने और उन्हें पकाने तक का काम घर पर ही करना पड़ता है. जगह की कमी के चलते कुछ कारीगरों ने अपने पक्के मकानों की छतों पर ही भट्टी बना ली है, जहां बर्तनों को पकाकर बिक्री के लिए तैयार किया जाता है.

इलेक्ट्रॉनिक चाक से आसान हुआ बर्तन बनाना: पहले कुम्हार हाथ या पैर से चलने वाले चाक पर मिट्टी के बर्तनों को आकार देते थे, जिसमें काफी मेहनत और समय लगता था. अब इलेक्ट्रॉनिक चाक की मदद से कारीगर तेजी से बर्तन तैयार कर रहे हैं. इससे त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली मांग को पूरा करने में उन्हें मदद मिल रही है. बर्तन पकाने के तरीके में भी बदलाव आया है, जिससे काम को आसान बनाने और लागत कम करने की कोशिश की जा रही है.

मिट्टी की कमी से सिमट रहा पारंपरिक कारोबार: प्रजापति समाज से जुड़े नरेश कुमार प्रजापति बताते हैं कि बरेली की आबादी बढ़ने के साथ शहर के आसपास के गांव भी तेजी से शहरी क्षेत्र में शामिल होते जा रहे हैं. इसका असर मिट्टी की उपलब्धता पर पड़ा है और कारीगरों को बर्तन बनाने के लिए उपयुक्त मिट्टी जुटाने में परेशानी हो रही है. नरेश के मुताबिक, बरेली के सुर्खा और बानखाना इलाकों में पहले करीब 40 परिवार मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे. अब इन इलाकों में लगभग पांच से दस परिवार ही इस पारंपरिक कारोबार से जुड़े रह गए हैं.

कंडे-लकड़ी की जगह फाइबर के इस्तेमाल से कम हो रहा प्रदूषण और लागत. (Photo Credit: ETV Bharat)

नई पीढ़ी दूसरे रोजगारों की ओर बढ़ी: मिट्टी की कमी और कारोबार में बढ़ती मुश्किलों के कारण कई परिवारों ने यह काम छोड़ दिया है. नरेश कुमार का कहना है कि अब शहर के मुकाबले गांवों में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम ज्यादा चल रहा है. दूसरी ओर, नई पीढ़ी भी इस पारंपरिक पेशे से दूर होती जा रही है. मिट्टी के कारीगर मुन्ना लाल बताते हैं कि कई युवाओं ने परचून की दुकानें खोल ली हैं, जबकि कुछ ई-रिक्शा चलाने और सब्जी बेचने जैसे कामों से जुड़ गए हैं.

इलेक्ट्रॉनिक चाक से राहत तो मिली है, लेकिन मिट्टी की कमी बड़ी चुनौती है. (Photo Credit: ETV Bharat)

त्योहारों से पूरे साल की कमाई की उम्मीद: कारीगरों के मुताबिक, मिट्टी के बर्तन बनाने में मेहनत ज्यादा लगती है, जबकि मिट्टी की उपलब्धता और नियमित आमदनी की चिंता भी बनी रहती है. यही वजह है कि युवा दूसरे रोजगारों की ओर रुख कर रहे हैं और पीढ़ियों से चली आ रही इस कला के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है. हालांकि, दीपावली और करवाचौथ का मौसम कुम्हार परिवारों के लिए उम्मीद लेकर आया है. दीपावली पर मिट्टी के दीयों और करवाचौथ पर करवे की मांग बढ़ने से कारीगरों को अच्छी बिक्री की आस है.

मिट्टी की कमी और घटती जगह से जूझ रहे शहर के कारीगर. (Photo Credit: ETV Bharat)

मिट्टी के दीयों और करवों की मांग से मिलेगी राहत: त्योहारों के लिए कारीगर दीयों और करवों के साथ पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाले कलश और दूसरे पारंपरिक पात्र भी तैयार कर रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि इस दौरान बिक्री अच्छी रही तो सालभर के खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी. इलेक्ट्रॉनिक चाक और बर्तन पकाने के बदले तरीकों से काम कुछ आसान जरूर हुआ है, लेकिन मिट्टी की कमी, पर्याप्त जगह का अभाव और उत्पादों की उचित कीमत न मिलना अब भी बड़ी चुनौतियां हैं. ऐसे में कुम्हारों की आजीविका को मजबूत करने और मिट्टी के बर्तन बनाने की इस पुरानी कला को बचाए रखने के लिए उनकी बुनियादी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है.

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